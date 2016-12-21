Büyükelçi suikastini El Nusra üstlendi!













EL NUSRA SUİKASTÇININ KÜNYESİNİ VERDİ:

CEYŞ-UL FETİH ASLANI MERT ALTUNTAŞ





El Kaide uzantısı El Nusra’nın çatısını oluşturduğu Ceyş-ul Fetih, yayınladıkları bildiride Ankara’da Rus Büyükelçi’ye suikastı kendilerinin tertiplediğini açıkladı ve yeni saldırıların işaretini verdi. Örgüt yaptığı açıklamada, “Dünya Halep’teki yaşananlara sessiz kaldığı, Levant’taki Müslümanlara destek gelmediği için Bozkurtlar Hareketinin (Ülkü Ocaklar'na bağlı) ve Hizb-ul Islami el Turkistani grubunun katılımı ile Suriye halkının zaferi için Ankara'daki Rus Büyükelçisi Andrei Karlov'un idamını Ceyş-ul Fetih aslanlarından bir aslan Mert Altuntaş üstlenmiştir” denildi.





EL NUSRA YAPILANMASI: ŞEHİT MERT ALTINTAŞ

“Bildiride büyük puntolarla Şehit Mert Altıntaş” yazılırken, Ceyş-ul Fetih liderliği, ayrıca Rus Büyükelçi’ye suikastın “Halep'te ölen kadın, çocuk ve yaslılar ile tüm dünyada akıtılan Müslüman kanının birinci intikamı hükmünde olduğunu” açıkladı. Yani, açıklamada yeni saldırılara işaret edildi. Büyükelçinin öldürülmesini “Halep’in kan davası olarak” ilan eden açıklamada şöyle denildi:





“Halep'ten ya da diğer bölgelerden çıkmak zorunda kalmamız, halkın öcünü almamıza engel olamayacak. Allah’ın izniyle yakın zamanda Şam, Ankara, Moskova, Bağdat ve tüm İslam topraklarına fatihler olarak döneceğiz."





İşte o bildiri:













Fetih Ordusu, El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nin öncülüğünde geçen sene başında kurulmuş, bu "çatı örgütü" Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'den aldığı destekle İdlib'i ele geçirmişti.





ARAP MEDYASINDA SON DAKİKA

EL Nusra yapılanmasının suikastı üstlenmesi Arap basınında da büyük yankı buldu. El-Naşra gazetesi bildiriyi yayınlayıp Büyükelçi saldırısıyla ilgili gelişmeleri okurlarına aktarırken, el-Hadat da bildirinin tamamını yayınladı.

İlgili haberlerin linkleri:





http://www.alhadathnews.net/archives/250698





http://www.elnashra.com/news/show/1060460/







