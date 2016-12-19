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Rus Büyükelçi Karlov böyle vuruldu
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Rus Büyükelçi Karlov böyle vuruldu
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19 Aralık 2016 20:20
Rus Büyükelçi Karlov böyle vuruldu
Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a yönelilk silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Rus Büyükelçi Andrey Karlov böyle vuruldu
Karlov'un arkasından silahlı birkaç el ateş eden takım elbiseli saldırgan sloganlar atarken saldırıyı Halep'in intikamı için yaptığını söylüyor. Büyükelçi Karlov'un saldırının ardından hayatını kaybettiği belirtiliyor
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