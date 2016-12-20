Hürriyet El Nusra'yı korumaya çalışırken suç üstü yakalandı!

AKP ve Havuz Medyası'nın El Nusra'yı koruma telaşıyla söylediği yalanlar...







AKP ve Havuz Medyası'nın Rus Büyükelçi suikastini cemaate yıkmak için attıkları yalanlar yatsıyı bile göremedi.





Havuz Medyası El Nusra'yı kurtarmak için art arda 3 yalan söyledi.





YALAN 1





AKP'nin Doğan Medya'daki parti komiseri Abdülkadir Selvi, ilk anda ağzından kaçan El Nusra itirafı sonrası Cemaat'le ilişkilendirilmek istenen KPSS yalanını ortaya attı. Katil Mert Altıntaş'ın 2010 KPSS şüphelisi olduğunu öne sürdü.

GERÇEK 1

Bu algı operasyonuna hizmet eden koskoca bir yalan. Zira saldırgan Altıntaş 1994 doğumlu. Selvi’nin iddiasına göre saldırganın 16 yaşında KPSS’ye girmiş olması gerekir ki, bu mümkün değil. Zaten hakkında böyle bir soruşturma olsa şu anda aktif görevde olmaz, cezaevinde olurdu.

YALAN 2





Saldırga Körfez Dershanesi'ne gitti.

GERÇEK 2

Altıntaş’ın Körfez dershanesine gittiğine dair hiçbir bilgi ya da belge yok. Kaldı ki bugüne kadar milyonlarca insan Hizmet dersanelerine gitti. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki kızı, iki oğlu ve damatları da dahil.

YALAN 3

Suikastçi K uşadası'ndaki cemaatin ATA okulunun sahibinin verdiği bursla okudu. GERÇEK 3

Hizmet'in Kuşadası'nda hiçbir zaman okulu olmadı.

YALAN 4

Başta Sabah gazetesi olmak üzere Havuz Medyası ve yazarları hep bir ağızdan saldırgan Mert Altıntaş’ın gazeteci Abdullah Bozkurt’un evinde kaldığını iddia etti. Hatta bir "belge" bile servis ettiler.



GERÇEK 4





Panikle, alelacele uydurulduğu belli olan iddia Bozkurt tarafından resmi belgeyle yalanlandı. E-Devlet'ten resmi ikamet bilgilerini paylaşan Bozkurt, katilin ev adresinin Demetevler olarak kayıtlı olduğunu, kendisinin ikametinin ise devletin elindeki tüm resmi belgelerde “Serhat” Mahallesinde olduğunu ispat etti.









HÜRRİYET NEDEN PANİKLE HABERİ DEĞİŞTİRDİ?





Abdullah Bozkurt'un yayınladığı belge Havuz'un dengesini bozdu.





Ama daha da önemlisi suikastçinin gerçek evi sabah saatlerinde polis tarafından basıldı.





Hürriyet o baskını haberleştirdi.













Haberin hiç bir yerinde Abdullah Bozkurt ve Cemaat'e dair tek satır yoktu. Haberde aynen şöyle deniyordu:





"Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren ve operasyonla etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi'nde avukat arkadaşıyla aynı evi paylaştığı öğrenildi. Altıntaş'ın aynı evi paylaştığı öğrenilen avukat S.Ö'nün, İstanbul'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan suikastçının, izin dilekçesinde verdiği ve ikamet adresinden farklı olan adreste ise 3 polis memurunun ikamet ettiği öğrenildi. Terörle mücadele ekipleri, saldırının ardından söz konusu adreste arama yaptı ve polislerin kaldığı daireyi mühürledi."







Ama o haber bir süre sonra esrarengiz şekilde Hürriyet'in ana sayfasından kayboldu.





Ancak Hürriyet editörleri ve haberden rahatsız olanlar Google gerçeğini unutmuştu.





















Google'dan yapılan arama sonucu habere ulaşmak mümkündü.





Yani Hürriyet El Nusra'yı korumaya ve suçu Cemaat'e atmaya çalışırken suç üstü yakalandı.





ANADOLU AJANSI ELİYLE HÜRRİYET VE NTV DAHİL TÜM HAVUZ'A YENİ KARA PROPAGANDA HABER SERVİSİ





Hürriyet'in El Nusra üyesi olduğuna dair güçlü işaretler olan bir terörist tarafından işlenen cinayetle ilgili haberi niye aceleyle görünmez hale getirdiği bir süre sonra anlaşıldı.





Doğan Medya'nın amiral gemisi 1 saat sonra Anadolu Ajansı tarafından üretilmiş yeni bir algı haberini girdi.





Cinayeti Abdullah Bozkurt üzerinden Cemaat'e bağlayamayan AKP Medyası bu defa zanlının evinden Hizmet Hareketi'yle ilgili kitaplar çıktığını iddia etti.













Anadolu Ajansı eliyle servis edilen haber aynı şekilde NTV'de de yer aldı.













Ertuğrul Cihan / Özel Haber















