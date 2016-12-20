Rus elçi suikastinde Cemaat'in rolü var mı?

Rus elçi suikastinde Cemaat'in payı var mı?







Büyükelçi Andrey Karlov, Ankara’da bir sergi açılışı sırasında sırtından vurularak öldürülmüştü. Katilin kimliği 1994 doğumlu, iki buçuk yıllık polis, Ankara’da çevik kuvvette görevli Mevlüt Mert Altıntaş olarak açıklanmış, hemen ardından Söke’de yaşayan kız kardeşi ve annesinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Üst düzey bir emniyet yetkilisi Altıntaş’ın cemaat ile bağlantısına dair ‘çok kuvvetli işaretler’ bulunduğunu öne sürmüştü. Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen ise bu iddiayı ‘gülünç’ bulduğunu aktarmıştı.

‘Erken değerlendirmenin kimseye faydası yok’

Günlük basın toplantısında konuşan Kirby, “ABD veya koruduğu Gülen’in bir şekilde bunun parçası olduğu yönündeki iddialar hakkında endişeli misiniz? Buna hazır mısınız?” sorusuna, iddiaları duyduğunu ancak olay henüz çok yeni olduğu için erken bir değerlendirme yapılmasının doğru olmayacağını söyledi.





GEREKSİZ YERE BURAYA İŞARET EDİLMEMELİ

Türkiye’deki iktidara her zaman destek verdiklerini dile getiren Kirby, “Şu anda bir soruşturma başladı. Henüz soruşturma bitmeden yapılacak erken bir değerlendirmenin kimseye faydası olmaz. Yoğunlaşmamız gerekiyor. Soruşturma sona erene kadar gereksiz yere bura işaret edilmemeli” diye konuştu.

‘Terör saldırısı ihtimali var’

Suikastın terör saldırısı olma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirten Kirby, “Yetkililerin soruşturmayı tamamlamasını bekleyelim” dedi.