AKP'ye El Nusra soruları





Rus büyükelçiye suikast sonrası AKP iyice panikledi.





Katilin attığı cihatçı slogan ve ardından "Suriye ve Halep'i unutmayın" demesi Türkiye'nin yanı başında 5 yıldır devam eden savaşın en sansasyonel eylemine işaret ediyor.





Ancak böylesi bir cinayetle ilgili kesin hüküm vermeden önce elbetteki detaylı bir soruşturma yapmak gerekiyor.





"Katil kim?" sorusuna cevap ararken soğukkanlı olmak ve iç kamuoyunu bir noktaya yönlendirmek yerine Türkiye adına büyük bir itibar kaybı anlamına gelen cinayeti en ince ayrıntısına kadar şeffaf şekilde soruşturma gerekiyor.





Ama geceden bu yana yaşananlar AKP'nin böyle bir yol izlemeyeceğini gösteriyor.





AKP çevrelerinin El Kaide'nin uzantısı El Nusra'nın yaptığı eylem sebebiyle neden suçluluk psikolojisi yaşadığını Türkiye'ye ve dünyaya anlatması gerekiyor.





"Cemaat yaptı" söylemini resmi ağızdan dile getiremeyen AKP'nin medya eliyle kamuoyuna bu algıyı yaydığını not ettikten sonra bazı sorular soralım.





TÜRKİYE'DEKİ EL NUSRA YAPILANMASI





AKP 2014 Haziran'ın da El Nusra'yı Bakanlar Kurulu kararı ile terör örgütü ilan etti.





Bakanlar Kurulu El Nusra'nın El Kaide'nin bir uzantısı olduğunu belirtip finansal olarak da mücadele edeceğini kayda geçirdi.





Ama hepsi o kadar...





AKP'nin panikle suçu sağa sola atmadan önce aşağıdaki sorulara cevap vermesi gerekiyor:





1- El Nusra'nın Türkiye yapılanmasının başında kim var?





2- MİT ve Emniyet'in El Nusra masaları var mı?





3- Örgütün böyle bir eylem yapacağı OHAL şartlarına rağmen böyle büyük bir eylem yapacağı nasıl haber alınamadı?





2- El Nusra Terör Örgütü'ne 2014 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı sonrası kaç operasyon yapıldı?





3- Şu ana kadar El Nusra ile ilgili açılmış kaç soruşturma var?





4- El Nusra hakkında açılan soruşturmalardan kaçı davaya dönüştü?





5- El Nusra soruşturmaları kapsamında halen cezaevinde tutuklu bulunan kaç örgüt üyesi var?





6- El Nusra Bakanlar Kurulu tarafından terör örgütü olarak ilan edilmesine rağmen şu ana kadar örgütün terör örgütü olduğuna dair Yargıtay'dan bir karar çıktı mı?





7- Örgütün finans kaynaklarına yönelik şu ana kadar tek bir operasyon yapıldı mı?





8- El Kaide'nin ve El Nusra'nın her hangi bir malına ya da parasına şu ana kadar el kondu mu?





9- El Nusra ve El Kaide ile bağlantılı hiç bir ticari kuruluş vakıf ya da derneğe kayyım atandı mı?





10- OHAL kararıyla kapatılan kaç El Nusra'ya yakın dernek var?





11- Katil açıkça El Nusra Terör Örgütü üyesi olduğunu ifade etmesine rağmen şu ana kadar neden örgüte yönelik tek bir operasyon yapılmadı?





12- El Kaide'ye yönelik son büyük operasyon 2014'ün başında yapılmıştı. O operasyonu yapan polisleri tutuklayıp El Kaideci'leri niye serbest bıraktınız?





13- El Nusra'ya yönelik operasyon eylemi Cemaat'e yıkma çabası içinde olunduğu için mi yapılmıyor yoksa 3 yıldır Bakanlar Kurulu kararıyla terör örgütü olduğu kabul edilmesine rağmen güvenlik güçlerinin elinde hiç bir istihbari veri olmadığı için mi yapılamıyor?





14- El Nusracı olduğunu söyleyen bir katilin annesi babası dayısı vs akrabalarını alarak dünyayı ikna etmek örgütle mücadele edildiğini söylemek mümkün mü?





15- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu kararıyla terör örgütü ilan edilen bir yapıyla ilgili hem de canlı yayında neden "El Nusra'ya terör örgütü diyorsunuz?" dedi?





16- Erdoğan'ın böylesine himaye ettiği bir örgütle ilgili güvenlik güçlerinin operasyon yapabilmesi mümkün mü?





17- Rusya Devlet Başkanı Putin neden ve hangi hukuka binaen El Nusra'yla ilgili yardım talebinde bulundu?





18- Erdoğan böyle bir talebe şiddetle karşı çıkmak yerine neden "Arkadaşlarıma talimat verdim" diyebildi. Erdoğan hangi ilişki sebebiyle El Nusra'dan Suriye'yi terketmesini isteyebiliyor?





AKP'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni böylesine küçük düşürücü bir cinayetle ilgili panikle "Cemaat yaptı" demek yerine önce bu soruları cevaplaması gerekiyor...