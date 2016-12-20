MEB okulunda El Nusra propagandası!

MEB okulında El Nusra propagandası!







Ankara’nın göbeğinde Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin duvarlarında yer alan panolara “Yetim kardeş” adı altında köşeler hazırlandı. Suriye’deki cihatçılarla yakın ilişkileri olduğu bilinen İHH’nın hazırladığı panolarda “İnsanlığı katleden katiller” başlığı altında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Barack Obama ve Lübnan Hizbullahı lideri Ali Hamaney’in karikatürize edilmiş resimleri yer aldı.





PUTİN KATİL





Rus Büyükelçi'nin katledilmesinin ardından hedefin Erdoğan - Putin ilişkilerini bozmak olduğu bizzat Hükümet tarafından ifade edilirken İHH'nın okullarda Putin'i katil olarak resmetmesi dikkat çekti.













APAR TOPAR KALDIRDILAR





Panoda ayrıca Suriye’de devam eden savaşla ilgili son durumu gösteren haritalar, çatışmaların devam ettiği bölgelerden çekilmiş fotoğraflar da yer aldı. Çocuklara çatışma bölgesi haritası göstermenin ya da savaş fotoğrafları göstermenin gelişimlerine olumsuz yansıması ise gözardı edildi.





Milli Eğitim Bakanlığı ve okul idaresinin böyle bir panonun hazırlanmasına nasıl izin verdiği ise tartışma konusu. Ancak okul idaresi Rus Büyükelçisi’nin öldürülmesinin ardından okuldaki panoları bu sabah kaldırdı.





odatv