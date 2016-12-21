"Hain, alçak, p.ç kurusu..."

15 Temmuz'u Cemaat'e yıkma girişimi canlı yayında deşifre oldu







AKP'nin 15 Temmuz'u Hizmet Hareketi'ne yıkma çabasıyla ilgili her gün yeni bir gerçek ortaya çıkıyor.





Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu darbe girişimine destek verdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.







AKP ve Havuz Medyası generali anında Cemaatçi ilan etti.





Aradan geçen 6 ayda Talu'yla ilgili sayısız suçlayıcı haber çıktı.





Haberlerin hepsinde de korgeneral cemaatle ilişkili gösterildi.













Dün akşam TGRT Haber'de yayınlanan "Zor Sorular" programında da aynı kara propaganda devam etti.





Havuz Medyası'nın "tetikçi" kalemleri Cem Küçük ve Murat Kelkitoğlu, İlhan Talu'nun Cemaat tarafından TSK'ya sızdırıldığını ve 15 Temmuz'da kritik rol oynadığını iddia etti.













KORGENERAL'İN MHP'Lİ ABİSİ: KARDEŞİM ÜLKÜCÜ





Programın diğer konuğu Özcan Yeniçeri'ye gelen bir mesaj AKP'li tetikçilerin dengesini bozdu.





Korgeneral'in MHP'li Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu Yeniçeri'ye mesaj attı ve kardeşinin ülkücü olduğu ve 1980'de orduya girdiğini söyledi.





Korgeneralin Cemaat'le mücadele adına personel başkanı yapıldığını anlattı.













CEM KÜÇÜK'TEN ÜLKÜCÜ KORGENERALE: HAİN, P..Ç KURUSU, ALÇAK...





Yeniçeri'nin mesajı okumasıyla büyük bir kavga başladı.





MHP'li profesörün sözleri üzerine Cem Küçük ülkücü korgeneral için "Hain alçak vatan hain ve p.ç kurusu" ifadelerini kullandı.







Yeniçeri ise Cem Küçük ve Murat Kelkitoğlu'na "Tetikçilik yapıyorsunuz haddiniz bilin" diye tepki gösterdi.





BENİ YAYINA BAĞLAYIN





Korgeneral'in MHP'li belediye başkanı abisi canlı yayına bağlanmak istedi.





Ancak o talep de AKP'li tetikçileri panikletti.





Kavga yayın sonuna kadar sürdü.





15 Temmuz'un en kritik isimlerinden Mehmet Dişli'de AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin kardeşi çıkmıştı.



