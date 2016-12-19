Rusya Büyükelçisi Ankara’da silahlı suikasta uğradı

Saldırı Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir resim sergisi açılışı sırasında gerçekleşti.
Açılışın ardından konuşma yapmak için kürsüye gelen bu Büyükelçi Andrey Karlov bu sırada silahlı saldırıya uğradı.
Andrey Karlov ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ
Ankara'da bir fotoğraf sergisi açılışına katılan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov konuşma yapmak üzere kürsüye geldiği sırada
bir saldırgan önce havaya ateş etmeye başladı. Ardında Büyükelçi'ye ateş eden saldırgan salonu boşaltılmasını istedi. Ardından bir kez daha büyükelçiye ateş etti.
İçeri polis kimliği göstererek girdiği öne sürüldü. Takım elbiseli kravatlı ve silahlı bir şekilde içeri giriyor.
Büyükelçi ve saldırgan halen içeride. Polis operasyon hazırlığında.
GÖRGÜ TANIKLARI
"Gözümüzün önünde silahlı saldırıya uğradı. Kendimizi dışarıya zor attık" dedi.
SALDIRGAN, SİYAH TAKIM ELBİSELİ
Olay yerinde bulunan Hürriyet foto muhabiri Haşim Kılıç yaşananları şöyle anlattı: Rus büyükelçiliğinin düzenlediği bir fotoğraf sergisi vardı. Konuşma sırası büyükelçiye geldiğinde bizim koruma olduğunu düşündüğümüz, siyah takım elbiseli bir adam büyükelçinin arkasında duruyordu. Bir anda havaya ateş açtı. Ardından büyükelçiyi vurdu.
Saldırgan daha çok Halep'le ilgili şeyler söyledi. Sonra insanların dışarı çıkmasını istedi. İnsanlar dışarı çıkarken birkaç el daha ateş etti büyükelçinin bedenine. Sanırım o esnada bir mermide davetlilerden birinin ayağına geldi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin güvenlikleri bir polis kimliği göstererek girdiğini söyledi. İçeride yaklaşık 100 kişi vardı davetli olarak tamamını boşalttı. İnsanlar kaçarken büyükelçiye birkaç el daha ateş etti.
İÇERİDEN 10-15 EL SİLAH SESİ GELDİ
Özel Harekat ve polis ekipleri binanın çevresini çevirdi. 15-20 el silah sesi duyuldu. Çatışma yaşandığı belirtiliyor