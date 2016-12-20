Suikastın ardındaki soru işaretleri?

Rus Elçiliği Büyükelçinin katılacağı etkinliği önceden bildirmesine rağmen polis gönderilmemiş.





Rus Büyükelçisi'nin ölümüyle sonuçlanan suikast öncesinde uzun süredir Türkiye'de Rusya İslamcılar tarafından açıkça hedef ilan ediliyor.





Moskova metrosunda bomba patlatılmasına kadar varan tehditler bunlar. Hilal Kaplan ve Nihal Bengisu Karaca'nın peş peşe skandallarına rağmen sahip çıktıkları İslamcı isimlerden Abdülkadir Şen, attığı bir twitte Rusya'yı açıkça hedef göstermişti:













RUSYA PROTESTOLARINA İZİN

Türkiye'de OHAL gerekçesiyle en küçük protesto ve basın açıklamalarına izin verilmezken, Valilikler eliyle Rusya'ya yönelik tüm protestolara izin verildi. Hatta öyle ki Hizb-ut Tahrir'in bile cihat bayraklarıyla İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde Rusya Konsolosluğu'nun önünde gösteri yapmasına izin verildi.





Aynı şekilde Ankara'da da OHAL by-pass edilerek kalabalıkların Rusya büyükelçiliğinin önüne gitmesine izin verildi.





KORUMALAR KASTEN Mİ GÖNDERİLMEDİ

Rusya'ya yönelik yoğun protestolar ve Halep'te yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye'de yaşayan Rusların ve Rusya diplomatik misyonlarının hedef olabileceği pekçok uzman tarafından dile getirilmişti. Ancak suikast anına ilişkin görüntülerde, saldırganın silahını ateşlemesinden sonra dakikalar boyunca hiçbir güvenlik görevlisinin müdahale etmediği görülüyor.





Rusya tarafından yapılan ilk açıklamalarda Türk güvenlik güçlerinin hatasına diplomatik biçimde vurgu yapıldı. Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç ise "Türk güvenlik güçlerinin büyük bir hatası var." şeklinde açıkça beyanda bulundu.





EMNİYETE BİLDİRİLDİ





OHAL nedeniyle en küçük etkinliğe onlara çevik kuvvet gönderilmesine rağmen, bir büyükelçinin düzenlediği etkinliğe hiçbir polisin gönderilmemiş olması akıllara soru işaretleri getirdi. Büyükelçilik kaynakları, Büyükelçi Karlov'un katılacağı etkinliğe ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne önceden bilgi verildiğini ifade ettiler. Polislerin kasıtlı olarak Rus Büyükelçisi'nin düzenlediği etkinliğe gönderilmediği sosyal medyada sıkça dile getirilirken, bir başka nokta da saldırganın ölü ele geçirilmesi.





SAĞ YAKALAMAYIN TALİMATI MI GELDİ

Rus basınına göre Rusya, olay yerinde çatışmaların durdurulmasını Ankara'dan resmen talep etti. Dış Politika uzmanı Ceyda Karan'a göre, Rusya saldırganın sağ yakalanmasını tercih ediyordu. Ancak böyle olmadı. Yüzlerce çevik kuvvet polisi bölgeye gönderilirken, duvarlardaki kurşun deliklerinden suikastçinin delik deşik olduğu görüldü.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırganın ölü olarak ele geçirilmesi yönünde talimat verdiği de iddiialar arasında.



