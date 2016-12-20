'Bizim gevşekliğimiz var tamam da niye orda Rus koruma yoktu?'

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nin Andrey Karlov suikast sonucu öldürülmesinden sonra ilginç açıklamalarda bulundu.







Burhan Kuzu, Habertürk'te katıldığı programda şunları söyledi:





"Özellikle Büyükelçilerin korunması meselesinde bunlar biraz görülmeliydi. Tabi olayın arka planını göremiyoruz. Burada bir kişi geliyor, güvenlikçiyim diye içeri giriyor, nutuklar atıyor müdahale eden yok. Biz yurtdışına çok gidiyoruz, büyükelçilerimiz de bulunuyor. Büyün korumaları kendimiz sağlıyoruz. Bütün polisler kendi polislerimiz. Kapıdaki öyle, içerideki öyle, dışarıdaki öyle, gittiği yerde öyle.





Yani nasıl oluyor da Rus Büyükelçiği'nde bir Rus koruma olmuyor anlamıyorum. Yani tamam, bizim gevşekliğimizi bir kenara koyarak bunu söylüyorum, o ayrı bir konu. Ama öyle anlaşılıyor ki içeride hiç bir şey yok. Çünkü abluka alındıktan sonra ancak öldürülüyor.





Mutlaka bizden de bir güvenlik istenseydi verilirdi, ama benim bildiğim, mutlaka Büyükelçilik'te korumaları vardır. Nasıl orada bulunmaz bunu ben çözemiyorum."