Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan ilk açıklama /19 Aralık 2016 21:53

Rusya'dan ilk açıklama

Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Rusya'nın Türkiye büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırının sebeplerinden birisinin Moskova ve İstanbul'u karşı karşıya getirmek olduğunu bildirdi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov böyle vuruldu

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir açıklama geldi ve "Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirmek istiyorlar." diye konuştu. Öte yandan Rusya Devlet Duması Güvenlik Komisyonu Başkanı Leonid Slutsikiy de hain saldırının Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Rusya'nın Türkiye büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırının sebeplerinden birisinin Moskova ve İstanbul'u karşı karşıya getirmek olduğunu bildirdi

.Ankara'yı ayağa kaldıran son dakika gelişmesinden sonra diplomatik temaslar başladı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırı hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

Kalın, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradığını söyledi.

İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi verdi." ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ: BU ALÇAKÇA TERÖRİST SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Suikast ile ilgili Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, bugün gerçekleştirilen bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz. Olayın faili etkisiz hale getirilmiştir. Bu elim olay en geniş şekilde ve tüm boyutlarıyla tahkik edilecek olup, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır.

Büyükelçi Karlov, Türkiye’de zor bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürütmüş, gerek şahsi gerek mesleki özellikleriyle tüm devlet kademesinin takdirini kazanmış müstesna bir diplomattır. Anısı her zaman bizimle olacaktır. Bu saldırının Türkiye-Rusya dostluğunu gölgelemesine izin vermeyeceğiz.

Bu zor günde Rus halkına ve devletine en kalbi taziyelerimizi sunuyoruz.


Bu saldırı, terörün en iğrenç ve barbarca yüzünü göstermiştir. Türkiye, Rusya’yla ve tüm diğer ortaklarıyla birlikte terörizmle mücadele için her türlü çabayı kararlılıkla göstermeye devam edecektir.
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