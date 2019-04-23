[ANALİZ] Kim bu hilal bıyıklılar?

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde şehit cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan saldırıya dair pek çok soru işareti var.





Saldırının planlı olduğuna dair iddiaların üzerine gitmek yerine Çubuk Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmayı bir ya da birkaç kişi ile mahdut tutma gayreti dikkatten kaçmıyor.







İKTİDARIN SALDIRIYA MEŞRUİYET KAZANDIRMA TELAŞI ENDİŞE VERİCİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) cenahında “Şehit yakınları galeyana geldi. Protesto eylemi şiddete dönüştü” gibi ifadelerle saldırıya meşruiyet kazandırma gayreti dikkati çekiyor.





Erdoğan saldırıdan 24 saat sonra Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı kınamadığı gibi Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun temennisinde de bulunmadı.





CHP ise “organize bir eylem” diyerek saldırının bütün fâillerinin ortaya çıkarılmasını istiyor.





9 KİŞİDEN 8’İ SERBEST





Soruşturmada şu ana kadar 9 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 8'i serbest.





S.A, Y.K. ve M.Y. ile Kılıçdaroğlu’nun aracına taş attığı iddia edilen A.R. isimli kadın savcılıkta ifade verdi.





Savcılık 4 şüpheliyi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.





Talebi kabul eden mahkeme, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.





Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün gözaltı süresi uzatıldı.





"BASİT BİR EYLEM" DİYE GEÇİŞTİRİLEMEZ





Saldırı anında cep telefonları ile çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler dikkatle incelendiğinde Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzu Köyü’nde düzenlenen saldırının "basit bir protesto eylemi" diye geçiştirilemeyceği görülüyor.





Görüntülerde saldırıyı organize ettiği görülen, kalabalığı sürekli tahrik eden kişilerin kim olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Oysa görüntülerde dışarıdan geldiği söylenen insanların saldırı sırasında orada bulunan köylüleri tahrik ettiği görülüyor.





MUHTAR ÖNCE “YABANCI KİŞİLER” DEDİ





"Dışarıdan gelen insanlar" ayrıntısı Akkuzu Köyu Muhtarı Halil Gökmen’in 21 Nisan Pazar akşamı A Haber’e verdiği mülakatta da var: “Bana en az 15 tane fotoğraf gösterildi. 15 tane fotoğraftan sadece 1 tanesi bizim köylü. Yabancı kişiler öyle bir provokasyon yapıyorlar ki, ben vatandaştan duydum... Adam bir bakıyorsunuz, öbür uçta bağırıyor; ‘Kemal Kılıçdaroğlu PKK ile birleşti, ne duruyorsunuz?’ diye... Öbür tarafa geçiyormuş, ‘Kemal Kılıçdaroğlu ülkeyi batıracak, kaosa sürükleyecek’ diye... Yani vatandaşı bu şekilde kışkırtan 4-5 kişi varmış. İkisi de kadın. Ondan sonra millet galeyana geliyor. Kemal Bey’in üzerine yürüyorlar.”





MUHTARIN İFADESİ NİYE DEĞİŞTİ?





Ancak Muhtar Gökmen, 22 Nisan Pazartesi günü İlçe Jandarma Komutanlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, A Haber’e verdiği mülakatta söylediklerinin tam aksini söylüyor: “Yaşananlar daha önceden planlanan bir tepki veya provokasyon değil. ‘Öfke patlaması yaşandı’ diyebiliriz.”





Muhtarın çelişkili beyanları Anadolu Ajansı aracılığıyla servis edildi. Ankara Valiliği de gece saatlerinde ilginç bir açıklama yaparak Kılıçdaroğlu’nun “sopalar dağıtılıyordu” iddiasını tekzip etti. Valilik saldırıyı “protesto” diye nitelemişti.





KILIÇDAROĞLU: KİMLERİN ORAYA GÖTÜRDÜĞÜNÜ BİLİYORUM





Kılıçdaroğlu menfur saldırının hemen akabinde, “Provokatör var, önde olanlar var, arkada olanlar var. Bizim geldiğimizden de haberleri vardı. Ankara Büyükşehir’den bu insanları kimlerin oraya götürdüğünü biliyorum. Hepsinin hesabını soracağım.” sözleri ile azmettiricinin kim olabileceğine dair imada bulunmuştu.





Soruşturmayı yürüten savcılık, CHP liderine bu sözlerle neyi ya da kimleri kast ettiğini soracaktır herhalde.





KILIÇDAROĞLU’NA SALDIRILANLAR VE ONLARI “KAFASINA VURUN KAFASINA” DİYENLER KİM?





Görüntüler kare kare incelendiğinde ilk olarak Kılıçdaroğlu’nu işaret eden bir kişinin, “Kafasına vurun, kafasına vurun!” sesi duyuluyor.









ARABANIN ÜZERİNDEKİ KİŞİLER...





O sözlerin akabinde ortalık bir anda karışıyor. Kalabalık kontrolden çıkıyor. Bir anda çok sayıda kişi Kılıçdaroğlu’na tekme ve yumruklar savuruyor.





Görüntülerde yüzleri net bir şekilde görülen birkaç kişi araçların üzerine çıkıyor ve Kılıçdaroğlu kalabalık arasından sıyrılmaya çalışırken sloganlar atmaya başlıyor.





HİLAL BIYIKLI KİŞİ





Yumruk attığı için gözaltına alınan Osman Sarıgün’den başka, daha sonra hilal bıyıklı bir kişinin de Kılıçdaroğlu’na çok sert şekilde vurduğu kameralara takılıyor.





Kılıçdaroğlu eve geçerken de kalabalığın önünde sloganlar atarak saldırıyı destekleyen başka birisi daha olduğu göze çarpıyor.





Sadece Kılıçdaroğlu’nu değil CHP Milletvekili İsa Gök’ü ve bazı parti üyelerini öldürmek kastı ile saldırınların kimler olduğunun bütün yönleriyle açığa kavuşturulması gerekiyor.





DOSYA OSMAN SARIGÜN’ÜN ÜZERİNE YIKIP KAPATILACAK MI?





Ancak daha savcılık safahatında olup bitenlerden ve çelişkili beyanlardan saldırının bütün suçunun Osman Sarıgün’ün üzerine yıkılarak dosyanın kapatılacağı anlaşılıyor.





Savcılık bu endişenin yersiz bir endişe olduğunu ispat edebilecek bir kararlılıkta soruşturmayı derinleştirebilirse Türkiye’de kritik dönemlerde ortalığı karıştıran karanlık elin en azından bu sefer ortaya çıkarılmasını sağlayabilir.



