Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu saldırı sonrası konuştu: Geri adım atmayacağım, şehit cenazelerine gideceğim /21 Nisan 2019 17:47

Kılıçdaroğlu saldırı sonrası konuştu: Geri adım atmayacağım, şehit cenazelerine gideceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şehir cenazesinde uğradığı saldırı sonrası genel merkez önünde halka hitap etti

Kılıçdaroğlu saldırı sonrası konuştu: Geri adım atmayacağım, şehit cenazelerine gideceğim

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

*Hiç kimse unutmasın kuruluş ve kurtuluşun partisi CHP'nin genel başkanıyım.

*Hiç kimse unutmasın Kuvayi Milliye'nin partisi CHP'nin genel başkanıyım.

*Daha önce PKK'nın saldırısına uğramıştım, o saldırının aynısına uğradım.

*Sanıyorlar ki geri adım atacağım, bir milim bile atmayacağım.

*Bu ülkenin bir çakıl taşını bile kimseye vermem.

*Bu ülke için canını feda edecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

*Yine şehit cenazesine gideceğim.

*Saldıranların şehide saygısı yok, Müslüman değiller.

*Siz hangi yüzle şehit cenazesini kıldırmıyorsunuz, hep beraber bunu sormalıyız.

*Bu olayda beni üzen durum şudur: Hak hukuk adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramıştır. Biz feriştahı da gelse sonuna dek hak, hukuk, adaleti savunacağız. Beni üzen şehide saygısızlık yapıldı, şehidin doğru düzgün cenaze namazı kılınamadı. Dışardan gelenlerin tezgahı bu.

*Bu ülkenin bekası için bir can feda edilecekse o benim canımdır.

*Bu ülkenin her karışına baharı getireceğiz.
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