21 Nisan Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırının üzerinden neredeyse 24 saat geçti.





Şu ana kadar Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayıp "geçmiş olsun" temennisini paylaşmayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıya dair Twitter üzerinden açıklama yaptı.





ERDOĞAN DA "PROTESTO" DİYE NİTELEDİ





Erdoğan, Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür."





Dün saldırının akabinde Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklamada olduğu gibi Erdoğan'ın da saldırıyı "protesto" diye nitelemesi dikkati çekti.





TWEETLERDE KINAMA İBARESİ YOK





Erdoğan'ın, "Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz." ifadelerinde herhangi bir kınama ibaresi yer almadı.





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde şehit cenazesine katıldığı sırada bir grubun saldırısına uğradı.





Dün Ankara Çubuk'ta CHP liderine yumruk atan Osman Sarıgün bugün Eskişehir'in Seferihisar ilçesinde yakalandı. Sarıgün'ün AKP üyesi olduğu ortaya çıktı.



SALDIRGAN BİR GÜN SONRA ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI





CHP Genel Başkanı'na direkt fiziki müdahalede bulunanların kimlik tespiti devam ediyor. Şimdiye kadar 11 kişinin kimliğinin tespit edildiği açıklandı.





Şu ana kadar altı kişi gözaltına alındı. CHP liderine yumruk atan Osman Sarıgün, Eskişehir'in Seferihisar ilçesinde yakalandı. Sarıgün'ün AKP üyesi olduğu ortaya çıktı.





AKP Sözcüsü Ömer Çelik, saldırgan Sarıgün'ün AKP üyesi olduğunu ve ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini kaydetti.