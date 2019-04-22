Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırıda yeni detaylar: 'Saldıranlardan birisi bıçak salladı…' /22 Nisan 2019 09:58

Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırıda yeni detaylar: 'Saldıranlardan birisi bıçak salladı…'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na asker cenazesinde uğradığı saldırıya tepkiler sürerken işin perde arkasıyla ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor

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AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun başdanışmanı Kenan Nohut‘un “Saldıranlardan birisi bıçak salladı. Dirseğimle vurarak yere yıktım, arkadaşlarımız üstüne çullandılar” dediğini aktardı.
 
Selvi, Hürriyet’te “Kılıçdaroğlu’na derin saldırı” başlığıyla yayımlanan yazısında Kılıçdaroğlu’nun uğradığı linç girişimi ile ilgili olarak başdanışman Kenan Nohut‘un ifadelerine yer verdi.

Nohut şunları kaydetti:

“Saldıranlardan birisi bıçak salladı. Dirseğimle vurarak yere yıktım, arkadaşlarımız üstüne çullandılar”
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