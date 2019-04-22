Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırıda yeni detaylar: 'Saldıranlardan birisi bıçak salladı…'

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun başdanışmanı Kenan Nohut‘un “Saldıranlardan birisi bıçak salladı. Dirseğimle vurarak yere yıktım, arkadaşlarımız üstüne çullandılar” dediğini aktardı.





Selvi, Hürriyet’te “Kılıçdaroğlu’na derin saldırı” başlığıyla yayımlanan yazısında Kılıçdaroğlu’nun uğradığı linç girişimi ile ilgili olarak başdanışman Kenan Nohut‘un ifadelerine yer verdi.





Nohut şunları kaydetti:





“Saldıranlardan birisi bıçak salladı. Dirseğimle vurarak yere yıktım, arkadaşlarımız üstüne çullandılar”