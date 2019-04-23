YSK’nın gündemi 23 Nisan'da da İstanbul: Bugün karar bekleniyor









2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin üzerinden 23 gün geçmesine rağmen CHP'nin kazandığı İstanbul'da seçim sonuçları için tartışma hâlâ devam ediyor.





AKP ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yönelik başvurusu dün YSK gündemine geldi. 5 saat süren müzakerelerde AKP ve MHP temsilcileri itiraz taleplerine ilişkin görüşler paylaşıldı. AKP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, yaklaşık 2.5 saat süren bir sunum yaptı.





YSK'nın bugünkü oturumuysa saat 11.00'de başlayacak.





İtiraz dilekçesindeki iddialar ne?

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AKP'nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.





AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.





AKP'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.



