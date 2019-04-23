Samanyolu Haber /Gündem / YSK’nın gündemi 23 Nisan'da da İstanbul: Bugün karar bekleniyor /23 Nisan 2019 11:44

YSK’nın gündemi 23 Nisan'da da İstanbul: Bugün karar bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) İstanbul seçimlerine yönelik itirazların ele alındığı mesai 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da devam edecek.

SHABER3.COM



2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin üzerinden 23 gün geçmesine rağmen CHP'nin kazandığı İstanbul'da seçim sonuçları için tartışma hâlâ devam ediyor. 

AKP ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yönelik başvurusu dün YSK gündemine geldi.  5 saat süren müzakerelerde AKP ve MHP temsilcileri itiraz taleplerine ilişkin görüşler paylaşıldı. AKP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, yaklaşık 2.5 saat süren bir sunum yaptı.

YSK'nın bugünkü oturumuysa saat 11.00'de başlayacak.

İtiraz dilekçesindeki iddialar ne?
İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AKP'nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.

AKP'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YSK’nın gündemi 23 Nisan'da da İstanbul: Bugün karar... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:32:43