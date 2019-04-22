Kılıçdaroğlu: Planlı bir saldırıydı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dün katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Planlanan bir saldırıydı, güvenlik önlemi yetersizdi." açıklaması yaptı.





CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'un ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi'nde şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze merasiminde saldırıya uğramıştı.





GAZETECİLERE SELAM VERDİ, SORULARI CEVAPLANDIRDI





Bugün sabah saatlerinde Ankara Çankaya'daki evinden çıkan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen basın mensuplarına gülümsedi.





Kılıçdaroğlu, bina çıkışında "Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz?" diyerek, selamladığı gazetecilerin saldırıya dair soruları üzerine, "Sağ olun, gayet iyiyim." dedi. Makam aracına binen Kılıçdaoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geçti.





Kılıçdaroğlu, gazetecileri kabulünde saldırıya dair açıklamalar yaptı.





KILIÇDAROĞLU: PLANLANAN BİR SALDIRIYDI





CHP lideri şunları kaydetti: "Hoş olmadı, planlanan bir saldırıydı. Protesto kabul edilebilir ama bu saldırı farklı. Güvenlik önlemi yetersizdi.





"EVDEKİLER EVİMİZ YAKILIR MI KORKUSU YAŞADI"





Kılıçdaroğlu sığındığı evde yaşananları şöyle özetledi: "Evdekiler evimiz yakılır mı korkusu yaşadı. Nazik davrandılar, çay demlediler. İçemedim çıkmam gerekti. Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum."





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara Çubuk'ta bir grup tarafından linç edilmek istendi. Kılıçdaroğlu'na yumruk atanlardan Osman Sarıgün'ün AKP üyesi olduğu ortaya çıktı.





"KAMUFLAJ İLE ÇIKARTALIM DEDİLER"





Emniyet Genel Müdürü'nün sığındığı eve geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bana 'kamuflaj ile çıkartalım' dediler, kabul etmedim. 'Nasıl geldim ise öyle çıkacağım' dedim." dedi.





Milli Savunma Bakanı Hulusu Akar'ın "Arkadaşlar mesajınızı verdiniz." sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Akar'a sormak lazım ifadelerini. O atmosferde mi söyledi ne demek istedi. Sağduyulu davranmak lazım." ifadelerini kullandı.