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Köylüler: Kılıçdaroğlu'na saldıranlar bu köyden değil
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Köylüler: Kılıçdaroğlu'na saldıranlar bu köyden değil
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21 Nisan 2019 18:06
Köylüler: Kılıçdaroğlu'na saldıranlar bu köyden değil
Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da yapılan linç girişiminin ardından şehidin cenaze namazının kılındığı köyde mikrofonlara konuşan vatandaşlar saldırganların dışardan geldiğini belirtti
'Kılıçdaroğlu'na saldıranlar bu köyden değil'
Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'ndeki şehit cenazesine katılan Kılıçdaroğlu'na saldırıyı organize edenleri köylülerin tanımadığı belirtildi
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesi sonrası linç girişimi
Kılıçdaroğlu saldırı sonrası konuştu: Geri adım atmayacağım, şehit cenazelerine gideceğim
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