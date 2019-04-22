CHP, İçişleri Bakanı Soylu'yu anında tekzip etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırıya dair yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Nisan Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yaptığı ziyaretin mülki idareden "habersiz" olduğu iddialarını tekzip etti.





VALİLİK DE EMNİYET DE BİLİYORDU





Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine katılacağı bilgisinin hem Ankara Valiliği'ne hem de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne iletildiğini kaydeden Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu ile Ankara Valisi Vasip Şahin'e yönelik istifa çağrısını yineledi.





CHP Genel Başkanı'nı hedef alan saldırının "öldürme maksadı" taşıdığını ifade eden Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisinden dakikalar önce yaptığı açıklamayla ilgili olarak, "Hâlâ kışkırtmaya, ayrıştırmaya devam etmek istiyorlar." dedi.





Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Özkoç, "Cumhur İttifakı kendisine oy vermeyenler için 'aşağılık' ifadesini kullandı, oy vermeyenleri 'terörist' ilan etti. İçişleri Bakanı’nın 'şehit cenazelerine CHP’lileri almayın' kışkırtması hafızalarda." diye konuştu.





KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMA MÜDÜRÜ PAZAR GÜNÜ 10:03'TE EMNİYET'İ ARADI





Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürünün 21 Nisan Pazar günü saat 10’u 3 geçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’ye haber verdiğini aktaran Özkoç, şunları kaydetti: "Valinin (Vasip Şahin), Emniyet'in haberi vardı. Milli Savunma Bakanı’nın (Hulusi Akar) korumasının 'Genel Başkanınız katılacak mı?' sorusuna arkadaşlarımız “evet” diye cevap verdi."





CHP LİDERİ DEFALARCA TEKMELENDİ





Özkoç, Kılıçdaroğlu'na defalarca yumrukla vurulduğunu belirterek, "Defalarca tekmelendi. Genel başkan yardımcımızın kaburgası kırıldı. İnsanlar yere düşmemek için, düşerlerse hayatta kalamayacaklarını bildiklerinden birbirlerine tutunarak ayakta kalmaya çalışıyorlardı." dedi.





Yeterli Emniyet gücünün sağlanamadığını kaydeden Özkoç, "Korumalar dışında kimse yoktu. Milletimiz, korumamalar, milletvekillerimiz koruyordu. Haince bir saldırıydı, öldürme amacı taşıyordu." dedi.





EMNİYET'İN YAPAMADIĞI KORUMAYI MİLLET YAPTI





Özkoç, "Emniyet güçlerinin yapamadığı korumayı milletimiz yapmıştır, genel başkanımızı kucaklayıp sahiplenmiştir. Buradan ölümüz çıkmadan alamazsınız diyen üst düzey komutanlara da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.







"İçişleri Bakanı, kendisine oy vermeyenleri teröristlerle ilişkilendirmiştir." diyen Özkoç, "Vali görevini yapmamaktadır. Bu iki kişiyle ilgili yasaların gerektirdikleri yerine getirilmelidir." çağrısında bulundu.







ŞU ANA KADAR 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





Bütün video kayıtlarını, resimleri tek tek tetkik ettiklerini aktaran Özkoç, "Elimize gelen bilgileri devletin güvenlik güçleriyle paylaşıyoruz. Şu ana kadar 9 kişi gözaltına alınmıştır. Hukukçularımız sabaha kadar Jandarma Komutanlığı'nda bu olayları takip etmekteydi, ediyorlar. Süreci takip edeceğiz, ilgili olanlarla gidip oturup konuşacağız." dedi.