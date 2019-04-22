Samanyolu Haber /Gündem / CHP, İçişleri Bakanı Soylu'yu anında tekzip etti /22 Nisan 2019 14:52

CHP, İçişleri Bakanı Soylu'yu anında tekzip etti

Daha önce CHP'yi ve CHP'ye oy verenleri "terörist" ilan eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'a gideceğine dair mülki amirliğe bilgi vermediğini iddia etti. CHP, Soylu'yu anında tekzip etti. "Hem Ankara Valiliği'nin hem de Emniyet Müdürlüğü'nün ziyaretten haberi vardı."

CHP, Soylu'yu tekzip etti: Valilik de Emniyet de biliyordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırıya dair yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Nisan Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yaptığı ziyaretin mülki idareden "habersiz" olduğu iddialarını tekzip etti. 

VALİLİK DE EMNİYET DE BİLİYORDU

Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine katılacağı bilgisinin hem Ankara Valiliği'ne hem de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne iletildiğini kaydeden Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu ile Ankara Valisi Vasip Şahin'e yönelik istifa çağrısını yineledi. 

CHP Genel Başkanı'nı hedef alan saldırının "öldürme maksadı" taşıdığını ifade eden Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisinden dakikalar önce yaptığı açıklamayla ilgili olarak, "Hâlâ kışkırtmaya, ayrıştırmaya devam etmek istiyorlar." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Özkoç, "Cumhur İttifakı kendisine oy vermeyenler için 'aşağılık' ifadesini kullandı, oy vermeyenleri 'terörist' ilan etti. İçişleri Bakanı’nın 'şehit cenazelerine CHP’lileri almayın' kışkırtması hafızalarda." diye konuştu. 

KILIÇDAROĞLU'NUN KORUMA MÜDÜRÜ PAZAR GÜNÜ 10:03'TE EMNİYET'İ ARADI

Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürünün 21 Nisan Pazar günü saat 10’u 3 geçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’ye haber verdiğini aktaran Özkoç, şunları kaydetti: "Valinin (Vasip Şahin), Emniyet'in haberi vardı. Milli Savunma Bakanı’nın (Hulusi Akar) korumasının 'Genel Başkanınız katılacak mı?' sorusuna arkadaşlarımız “evet” diye cevap verdi." 

CHP LİDERİ DEFALARCA TEKMELENDİ

Özkoç, Kılıçdaroğlu'na defalarca yumrukla vurulduğunu belirterek, "Defalarca tekmelendi. Genel başkan yardımcımızın kaburgası kırıldı. İnsanlar yere düşmemek için, düşerlerse hayatta kalamayacaklarını bildiklerinden birbirlerine tutunarak ayakta kalmaya çalışıyorlardı." dedi.

Yeterli Emniyet gücünün sağlanamadığını kaydeden Özkoç, "Korumalar dışında kimse yoktu. Milletimiz, korumamalar, milletvekillerimiz koruyordu. Haince bir saldırıydı, öldürme amacı taşıyordu." dedi. 

EMNİYET'İN YAPAMADIĞI KORUMAYI MİLLET YAPTI

Özkoç, "Emniyet güçlerinin yapamadığı korumayı milletimiz yapmıştır, genel başkanımızı kucaklayıp sahiplenmiştir. Buradan ölümüz çıkmadan alamazsınız diyen üst düzey komutanlara da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

"İçişleri Bakanı, kendisine oy vermeyenleri teröristlerle ilişkilendirmiştir." diyen Özkoç, "Vali görevini yapmamaktadır. Bu iki kişiyle ilgili yasaların gerektirdikleri yerine getirilmelidir." çağrısında bulundu. 

ŞU ANA KADAR 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bütün video kayıtlarını, resimleri tek tek tetkik ettiklerini aktaran Özkoç, "Elimize gelen bilgileri devletin güvenlik güçleriyle paylaşıyoruz. Şu ana kadar 9 kişi gözaltına alınmıştır. Hukukçularımız sabaha kadar Jandarma Komutanlığı'nda bu olayları takip etmekteydi, ediyorlar. Süreci takip edeceğiz, ilgili olanlarla gidip oturup konuşacağız." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP, İçişleri Bakanı Soylu'yu anında tekzip etti Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:37:12