Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den kurtulmaya çalışan AKP, CHP'ye ne teklif etti? /23 Nisan 2019 13:02

MHP'den kurtulmaya çalışan AKP, CHP'ye ne teklif etti?

AKP'de ve Sarayda 31 Mart hezimetinin sorumlusu olarak görülen maddelerden biri de MHP ile ittifak görülüyor. MHP ile koalisyondan kurtulmaya çalışan

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Hatta seçim sonuçlarını değerlendirdiği mesajda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, seçim tartışmasının geride bırakılarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl maddelere odaklanılması çağrısı yapmış ve ' 82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı'  olarak hareket etmeliyiz" demişti . 

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı açıklamaları arasında kaynasa da Bahçeli bu açıklamalara net ve sert bir şekilde tepki göstermişti. Antalya'daki İl Başkanları ve Belediye Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Bahçeli, Erdoğan'ın dile getirdiği Türkiye İttifakı'na yönelik olarak "Türkiye İttifakı'ndan bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır" dedi.
Bu açıklamalara Saraydan henüz bir tepki yok ama AKP'nin yeni bir ortak arayışına girdiği yüksek sesle dile getiriliyor. 

Bu arayışlarla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. 

AKP kulislerinde konuşulanlara göre seçimler sonrası CHP'nin kapısı çalındı . İddiaya göre Ekonomik kriz sebebiyle sıkıntılı günler geçiren AKP bu krizden kurtulmak için CHP'ye teklif götürdü. Uluslararası kuruluşlardan destek göremeyen Damat Berat Albayrak'ın yerine Ekonominin başına bir CHP'li ismi getirmeyi düşünen Erdoğan bu hareketi ile bir taşla iki üç kuş vurmayı planlıyor. Hem aradığı uluslararası desteği bulmayı hem de MHP'den boşalacak ortak kontenjanı doldurmayı hedefliyor. Hatta bu konuda bazı isimler de belirlenmiş durumda . CHP'ye yakınlığı ile bilinen üst düzey bir Bankacı en güçlü aday olduğu gelen haberler arasında . 

Bu iddianın gerçekleşmesinin şimdilik uzak olduğunu gösteren göstergelerden biri Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı da aldığı tavır. 

Ancak CHP ve diğer ortak adayları da Erdoğan ile birlikte yol yürümek istemiyor. 

AKP şimdilik tek adam rejiminden vazgeçmiyor. Herkese yanıma gelin ama sizin hiç bir yetkiniz ve iktidarınız olmasın fakat sorumluluğu da paylaşalım. Yarın öbür gün bir günah keçisi lazım olduğunda sizi öne süre bileyim anlayışı Erdoğan'ın en büyük açmazı O yüzden şimdilik MHP'den ve Perinçek'ten başka bir ortak bulamıyor. Onlarla da ittifak daha ne kadar devam eder bilinmez  
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