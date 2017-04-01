MİT’in Almanya'daki casusluk ağı deşifre oluyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ankara-Berlin hattındaki yoğun temaslarda, Gülen yapılanmasının Almanya’da izlemeye alınmasını, Türkiye’de açılan soruşturmalarda arananların iade edilmesini isteyen Türk hükümeti, bu taleplerine olumlu karşılık bulamadı.





Aylardır süren görüşme trafiğinde Alman tarafı, Türkiye’den iletilen dosya ve bilgilerin yeterli olmadığını, Alman hukuku çerçevesinde harekete geçebilmek için somut, mahkemeler tarafından kabul edilebilecek bilgi ve belgelerin gerektiğini vurguluyordu.





İkna etmek isterken deşifre mi oldu?





MİT Müsteşarı Fidan’ın, kimilerine göre Almanya’nın “iddialarını belgele” beklentisini karşılamak amacıyla verdiği “Gülen Dosyası”, Almanya’da Gülen yapılanması yerine, Türk istihbaratının Almanya’daki faaliyetlerine odaklanılmasına yol açtı.





DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre MİT Müsteşarı Fidan’ın, Şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı sırasında BND Başkanı Kahl’e ilettiği dosya, bir süre sonra Kahl tarafından, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’na (BfV) iletildi.









Türkiye'nin terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve Fethullah Gülen cemaatinin Almanya’daki yapılanmasıyla ilgili bilgilere yer verilirken, örgüte destek verdiği iddia edilen kişi ve kurumlar, bunlara ilişkin ayrıntılar sıralandı.

Dosyanın Anayasayı Koruma Teşkilatı incelenmesi sırasında, buradaki görsel malzemelerin Almanya’da yürütülmüş geniş kapsamlı istihbarat faaliyetleri sonucunda temin edildiği değerlendirmesi yapıldı.





Dosya bu şüphe üzerine, Türkiye’nin beklentilerinin aksine Gülen’in izlenmesi değerlendirmesini yapacak birim yerine Almanya’da yabancı ülke istihbaratlarının faaliyetlerine karşı koymadan sorumlu birime gönderildi ve “dosyanın Türk istihbaratının Almanya’daki faaliyetlerini ortaya koyduğu” görüşü üzerine Alman yargısına da bilgi verildi.





Güvenlik makamlarının ortak değerlendirmesi sonucunda, dosyadaki listelerde isimleri yer alan kişilerin bilgilendirilmesi kararlaştırıldı ve bu kişilerin ikamet ettiği 9 eyaletin ilgili makamlarına bilgi verildi.





Dosyada ismi bulunan Sosyal Demokrat Partili Federal Milletvekili Michelle Müntefering ise, milletvekillerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) tarafından bilgilendirildi.





İstihbarat ağı mercek altına alındı





MİT’in BND’ye ilettiği Gülen yapılanmasına ilişkin dosyanın, Almanya’nın bilgisi dahilinde burada bulunan MİT görevlileri tarafında açık kaynaklardan değil, daha geniş bir istihbarat ağı tarafından ve espiyonaj faaliyeti yürütülerek elde edildiğini düşünen Alman tarafı, bu konuda kapsamlı bir soruşturma yaparak sorumluları ortaya çıkarmayı hedefliyor.





Federal Başsavcılığın, Türkiye’nin Almanya’da yürüttüğü iddia edilen istihbarat faaliyetleri hakkında başlattığı soruşturma şu noktalara odaklanıyor: Bu dosya Almanya’daki hangi kuruluşlar ve kimler üzerinden yürütülen faaliyetler sonucunda oluşturuldu? Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve benzeri kuruluşların, çalışanlarının bu dosyanın hazırlanmasında bir rolü var mı?





DİTİB’e bağlı imamların Türkiye için istihbarat çalışması yürüttüğü iddiaları üzerine Federal Başsavcılığın soruşturma başlatmasından kısa bir süre sonra Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı bazı imamların geri çekildiğini duyurmuştu. Gerek DİTİB, gerekse Diyanet, imamların casusluk yaptığı iddialarını ise yalanlamıştı.





Gülen yapılanmasıyla ilgili dosyanın ardından başlayan tartışma, Ankara-Berlin hattında gerilimin tahmin edilenden daha derin olduğunu ortaya çıkardı.

Ankara işbirliğinde frene bastı







