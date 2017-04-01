Venezuela'da siyasi gerginlik

Venezuela Yüksek Mahkemesi'nin daha önce verdiği verdiği parlamentonun yetkililerini elinden alma kararının ardından ülkede artan siyasi gerginliğe son vermek için Devlet Başkanı Nicolas Maduro devreye girmişti. Maduro başkanlığında toplanan Ulusal Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, mahkemeden parlamentonun yetkilerini elinden alma ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırma kararlarının gözden geçirilmesinin istendiği belirtilmişti. Açıklamada, "kurumsal istikrarın ve devletteki güçler dengesinin sağlanması” için kararın gözden geçirilmesinin istendiği kaydedilmişti.

Maduro televizyondan yayınlanan konuşmasında, kararlar nedeniyle yaşanan krizin "aşıldığını” duyurmuş, mahkemenin kararlarını "izah edeceğini ve düzelteceğini” vurgulamıştı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi 2016 yılının Ağustos ayında, muhaliflerin çoğunlukta bulunduğu Parlamento'nun seçimlerde yolsuzluk yaptığı iddia edildiği için görevleri askıya alınan üç vekilin yemin etmesine izin vererek, yasaları ihlal ettiğine hükmetmişti. Mahkeme, çarşamba günü ise parlamentonun yetkilerinin süresiz olarak iptal edilmesine karar vermişti. Mahkeme, kararına gerekçe olarak parlamentodaki çoğunluğun yasal düzenlemelere uymamasını ve yargının aldığı kararları hiçe saymasını göstermişti.

Uluslararası düzeyde tepkilere yol açan karar ülke içinde de eleştirilere neden oldu. Başsavcı Luisa Ortega Diaz, Yüksek Mahkeme'nin kararını "anayasanın ihlali” olarak değerlendirdi. Ortega, cuma günü yaptığı bu açıklama ile mahkemenin kararını eleştiren en üst düzey yetkili oldu.

Mahkemenin kararını protesto etmek için ülkede gösteriler de düzenleniyor. Muhalefet, cumartesi günü başkent Caracas'ta protesto gösterisi çağrısı yaptı. Yüksek Mahkeme'ye yakın olarak değerlendirilen Maduro, muhalefet tarafından "darbe” yapmakla suçlanıyor.