Bu beceriksizlik Dünya istihbarat tarihine geçer...

Haberde listede 300'den fazla kişi ile Gülen hareketine yakınlığı ile bilinen 200 kadar dernek, okul ve diğer kuruluşun isminin yer aldığı ifade edildi. Ayrıca listede isimlerin yanı sıra adres, cep ve sabit telefon numaraları ile söz konusu kişilere ait gizlice çekilmiş görüntülerin bulunduğu ifade edildi. Bu anlamda MİT, Almanya'daki ajanları aracılığıyla gerçek manada bir istihbarat toplama faaliyeti yürüttüğünü, hem de delilleriyle birlikte Alman İstihbaratının başındaki yetkiliye vermiş oldu.

Haberde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın şubat ayında yapılan Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya'da dış istihbarat teşkilatı BND'nin başkanı Bruno Kahl'e söz konusu listeyi verdiği belirtildi.

BND Başkanı Kahl da listeyi federal hükümete, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'na, Federal Emniyet Teşkilatı ile eyaletlerdeki emniyet birimlerine gönderdi. Liste yetkili birimlerde incelendiğinde skandalın boyutu ortaya çıktı. Zira dosyadaki fotoğrafların çoğunun gizlice, gözetleme kameraları tarafından çekildiği tespit edildi.







Türklere bilgi veriliyor





Uzunca bir süredir başta DİTİB yapılanması olmak üzere AKP'nin arka bahçesi konumunda bulunan dernek ve teşkilatların Almanya içinde casusluk faaliyeti yürüttüğü yönündeki iddiaları araştıran Alman makamları böylece iddiaları MİT eliyle birinci elden doğrulatmış oldu.





Haberde, MİT müsteşarının Türkiye'ye gönderilmeleri için istekte bulunduğu söz konusu Türklerle ilgili harekete geçen Alman makamları ise listede yer alan Türkleri, AKP'nin olası kaçırma ya da zarar verme girişimlerine karşı uyarmaya başladığı yer alıyor. Aşağı Saksonya Eyaleti'nde Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde ise Eyalet Emniyet Teşkilatı'nın Türkleri takip edildikleri konusunda uyarma görevini üstlendiği belirtildi.