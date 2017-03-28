Almanya'dan Türkiye'ye MİT tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, MİT'in Almanya’da casusluk yaptığı haberlerine ilişkin olarak "Eğer böyle bir faaliyette bulunulmuşsa, - şu anda bu iddiaları doğrulamam ya da yalanlamam mükün değil-, bu durum gerçekten ağır bir olaya işaret ediyor demektir“ diye konuştu. Gabriel, Berlin’de yaptığı açıklamada öncelikle olayın tam olarak aydınlatılması gerektiğini de vurguladı.





Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann da MİT'in Almanya'da Gülen hareketi yandaşlarını izlediğine yönelik iddialara sert yanıt verdi. Masum vatandaşların Almanya'da takibe alınmasına federal hükümetin izin vermemesi gerektiğini söyleyen Oppermann, bu faaliyetlerin engellenmesi gerektiğini, bu kapsamda MİT'in Almanya'da işi olamayacağını vurguladı.

"Kabul edilmesi mümkün olmayan hareketler"





Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius da Almanya'da Gülen yapılanmasına yakın oldukları iddia edilen kişilerin MİT tarafından izlenmesini sert bir dille eleştirdi. Hannover'de devam eden CeBIT bilişim fuarı sırasında konuşan Pistorius, bunun "tahammül edilmesi mümkün olmayan faaliyetler" olarak niteledi ve Ankara’nın "neredeyse paranoya denebilecek bir komplo korkusu olduğunu" kaydetti.

Bakan Pistorius, Aşağı Saksonya eyaletinde MİT'in Gülen hareketine bağlı olduğu ileri sürülen iki firma ve bir okulu ve bu kapsamda 10 ila 15 kişiyi takibe aldığı bilgisini verdi. Alman basınına yansıyan casusluk iddialarını doğrulayan Bakan, “Türk istihbarat teşkilatı MİT’in Almanya’da yaşayan insanları gözetim altında tuttuğu sabittir” ifadesini kullandı.







