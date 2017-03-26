Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’daki Türkler de Erdoğan’ın çıkışlarından muzdarip /26 Mart 2017 20:12

Almanya’daki Türkler de Erdoğan’ın çıkışlarından muzdarip

Alman basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'ya yönelik açıklamaları birinci haber olmaya devam ediyor

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Rheinische Post gazetesinde Bernd Bussang imzalı yorumda, Erdoğan'ın Avrupa'yı hedef alan çıkışlarının toplumu böldüğü vurgulanarak bunun önüne geçmek için yapılması gerekenler ifade ediliyor:

"Ne yapılmalı? Erdoğan'a karşı durup, ona ve onunla beraber aynı mücadeleyi veren destekçilerinin kapımızın önünde miting düzenlemelerini yasaklamalı, destekçilerine yönelik mali yardımları kısıtlamalı. Bu örneğin, Diyanet tarafından yönlendirilen Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği (DİTİB) için, dernek Ankara'dan bağımsız hale gelene kadar geçerli olabilir. Ancak aynı zamanda Türkiye kökenli birçok insanın da Erdoğan'ın bu siyasi çıkışlarından muzdarip olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Onların durumunu da ciddiye almalı ve onlara açık bir şekilde şunu ifade etmeliyiz: Her kim kayıtsız şartsız hukuk devletinin, demokrasi ve özgürlüğün değerlerini benimserse burada koruma altındadır ve istediği sürece de evindedir, bu kişilere burada saygı duyulur ve kabul edilirler.''
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