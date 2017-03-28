Almanya'dan ikinci Gülen açıklaması

Hans-Georg Maaßen Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Türk ve Alman güvenlik birimleri arasındaki mevcut durumu "Zor, çok zor" diye tanımladı.





Maaßen, Hannover'de devam eden CeBIT bilişim fuarı sırasında perşembe günü yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin Gülen yapılanmasına yakın olduğu iddia edilen kişilere yönelik suçlamalarına dair kanıtlarının yetersiz kaldığını belirtti.









Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, "Sanırım Türkiye dışında hiç kimse darbe girişiminden Gülen yapılanmasının sorumlu olduğuna inanmıyor. En azından Türkiye dışında yaşayıp, Türk hükümetinin buna ikna ettiği kimseyi tanımıyorum" diye konuştu.

Maaßen "dostlar arasında casusluk" ile ilgili bir soru üzerine ise "İstihbarat servisinde dost yoktur, partner vardır ve belirleyici olan çoğu zaman kişisel güven ilişkisidir" dedi.





Alman Süddeutsche Zeitung'un Kuzey Alman Radyo Tv Kurumu (NDR), Batı Alman Radyo Tv kurumu (WDR) ile birlikte yürüttüğü araştırma sonucunda hazırlanan haberde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Gülen yapılanması ile bağlantı içinde olduğu iddia edilen Türklerin isimlerini Alman dış istihbarat teşkilatı BND'ye ilettiği ileri sürüldü.





Haberde Gülen yapılanmasına yakın isimlerin bulunduğu 300 kişilik listede okul, dernek ve diğer kuruluşların isimlerinin de yer aldığı belirtildi. Söz konusu haberde isimlerin yanı sıra söz konusu kişilere dair adres, telefon numarası gibi bilgilerle bu kişilere ait fotoğrafların da bulunduğu öne sürüldü.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Hans-Georg Maaßen, geçen pazar günü Welt am Sonntag'a verdiği demeçte ise siyasi gerilime rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile sıkı işbirliğinin devam ettiğini söyledi.





MİT'in Almanya'da yetkileri dışında da bir takım faaliyetlerde bulunduğuna dair bilgilerinin olduğunu söyleyen Maaßen, Federal Savcılığın buna istinaden bazı kişiler hakkında tutuklama kararı verdiğini ancak 'tüm siyasi kanallar sıkıntıya girse bile' istihbarat teşkilatlarının iletişimi sürdürmesi gerektiğini belirtti ve terörle mücadele alanında Türkiye ile olumlu işbirliğinin sürdüğünü kaydetti.