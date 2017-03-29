Samanyolu Haber /Gündem / 'Niye MİT ajanlarına müsaade ettiniz?' /29 Mart 2017 13:37

'Niye MİT ajanlarına müsaade ettiniz?'

Almanya'da koalisyon ortağı SPD'nin meclis grup başkanı Thomas Oppermann, MİT'in Almanya'daki faaliyetlerine tahammül gösterilemeyeceğini belirtti. Oppermann Alman istihbaratını da eleştirdi.

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Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, çarşamba günü ZDF kanalında katıldığı programda, Almanya'daki casusluk faaliyetleri iddiaları üzerine MİT'e yönelik başlatılan soruşturmayı değerlendirdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Oppermann, Almanya'da hizmet hareketini illegal şekilde izlediği yönündeki suçlamalara ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı hakkında soruşturma başlatılmasını, ‘yabancı bir devletin Almanya'daki kusur işlememiş insanlar hakkında istihbarat faaliyetlerinde bulunmasına tahammül gösterilemez’, sözleriyle değerlendirdi. Oppermann Almanya'nın bir özgürlükler ülkesi olduğuna dikkat çekti.

Koalisyon ortağı SPD'nin meclis grup başkanı Alman istihbaratını da eleştirdi ve ihmalkârlıkla suçladığı casuslukla mücadele birimlerinin devlet kadar vatandaşı da korumak zorunda olduğunu hatırlattı. Oppermann, "Alman istihbaratı hiç olmazsa MİT tarafından takip edilenleri uyarıp Türk istihbaratı ile işbirliği yapmamakla doğru davranmıştır”, dedi.

Federal Savcılık, Almanya'daki Gülen hareketine yakın kişiler hakkında istihbari faaliyetlerde bulunmuş olabileceği şüphesiyle MİT hakkında soruşturma başlattı. MİT'in Almanya'daki 300'e yakın kişi ve kuruluşu takibe aldığı Alman makamlarınca doğrulandı. Alman iç istihbarat teşkilatı (BND), Gülen hareketinin 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğuna dair ipucu bulunmadığını duyurmuştu.

Türkiyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti emniyeti de salı günü MİT'in BND’ye verdiği iddia edilen listede bu eyaletten 140 kişinin verileri olduğunu açıklamıştı. Eyalet yetkilileri, bu kişilerin kendilerini tehlikeye atmamaları, örneğin Türkiye'ye seyahatlerinin riskli olacağı konusunda uyarıldığını da belirtmişti.
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