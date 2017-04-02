21 gazeteci 24 saattir rehin tutuluyor!

Tahliye olan 21 gazeteci emniyette rehin tutuluyor!





Davanın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmasında 21 kişi tahliye edilmişti.





Mahkeme, duruşma savcısının tahliyelerini talep ettiği Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Oğuz Usluer, Ali Akkuş, Atilla Taş, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız ile birlikte savcının tahliye talebinde bulunmadığı Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal ve Muhammed Said Kuloğlu'nu da tahliye etmişti.





HEPSİ GÖZALTINA ALINDI





Duruşma savcısı, tahliyelerini talep etmediği 8 kişi için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, bu kişilere ilişkin verilen tahliye kararına itiraz etti. 26. Ağır Ceza Mahkemesi de bu talebi kabul ederek bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu kişiler tahliyelerinin hemen ardından cezaevi çıkışında yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na götürüldü. Burada bekletilen 8 kişinin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.





13 KİŞİ HAKKINDA 7 GÜN GÖZALTI SÜRESİ VERİLDİ





Savcının tahliye talebinde bulunduğu ve mahkemenin de tahliye ettiği 13 kişi hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti. 13 gazetecinin, haklarında yürütülen, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" iddialarından dolayı gözaltına alındıkları, sorgularının da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda sürdüğü öğrenildi. Bu kişiler hakkında 7 gün gözaltı süresi verildiği belirtildi.