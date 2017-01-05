Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den Anayasa Teklifi için bir aykırı ses daha /05 Ocak 2017 21:57

MHP'den Anayasa Teklifi için bir aykırı ses daha

MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba Anayasa teklifi için, 'Bu iktidar partisinin anayasa teklifidir; her milletvekili hür iradesi ile oy kullanacak' dedi.

Bahçeli'nin Başkanlık konusundaki sözleri nereden, nereye dedirtiyor

TBMM’de partili cumhurbaşkanlığı modelinin gelecek hafta başlayacak Genel Kurul görüşmeleri öncesinde Başkanlık Divanı Üyesi İstanbul Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Atilla Kaya’nın istifasıyla gözlerin çevrildiği MHP’de, Sakarya Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Zihni Açba’dan önemli  değerlendirmeler geldi.  Anayasa teklifi ve oylamalara ilişkin soruları yanıtlayan Açba, “Anayasa oylamasında bu Meclis’in her üyesi kendi hür iradesiyle oy kullanacaktır. Bunun üzerine basa basa söylüyorum. Buna iktidar milletvekilleri de bana göre dahildir” dedi.
 
T24.com internet sitesinden Hülya Karabağlı'ya konuşan Zihni Açba MHP'li vekillerin tavrı nasıl olur ? sorusunun ip uçlarını verdi 


“Üzerine basa basa söylüyorum..." 

Anayasa oylamalarının milletvekillerinin kendi hür iradeleriyle kullandıkları oyların sonucuyla belirlendiğini ifade eden Açba, “Anayasa değişikliği oylamaları siyasi partilerin gurup kararlarıyla karar verecekleri, sonucu belirleyebilecekleri bir oylama değildir. Meclis’in her üyesi kendi hür iradesiyle oy kullanacaktır. Bunun üzerine bas basa söylüyorum. Buna iktidar milletvekilleri de bana göre dahildir” dedi.

“Bu iktidar partisinin anayasa teklifidir”

Son gurup toplantısında söylediği, “Bir tek 'evet' oyum vardır, onu da vereceğim” diyen Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin sözlerine dikkat çeken Açba, “Yani, şu demektir. Tamamen anayasal çerçevede anayasa değişikliği oylamalarında milletvekilleri kendi hür iradeleriyle oy kullanırlar. Bu sadece MHP için değil bütün siyasi partiler için geçerlidir” diye konuştu.

T24’ün "Anayasa teklifi AKP ile ortak hazırlanmadı mı?" sorusuna Açba,  “Bu iktidar partisinin AKP’nin bir anayasa değişiklik teklifi olarak Meclis’e geldi. Eğer MHP ile AKP ortaklığında bir teklifi olsaydı onun altında MHP’li milletvekillerinin de imzası olurdu. MHP milletvekillerini böyle bir teklifin altında imzası yok” yanıtı verdi.
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