Burhan Kuzu bu kez MHP için planı yumurtladı

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, katıldığı Habertürk'te "başkanlık sistemine" ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Başkanlık sisteminin iki partili olacağını" söyleyen Kuzu, bu partilerin de AKP ve CHP olacağını açıkladı.

Geçen günlerde eski AKP Milletvekili ve Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan da aynı doğrultuda bir köşe yazısı kaleme almıştı.

"CHP BİR DAHA SEÇİLEMEM DİYE KORKUYOR"





Kuzu, CHP'nin başkanlık sistemi gelirse bir daha seçilemem korkusu yaşadığını iddia ederken "Sanki parlamenter sistemde 60 yıldır iktidar oluyormuş gibi" ifadelerini kullandı.





Parlamenter sistemin 'kokuşmuş bir İngiliz sistemi' olduğunu iddia eden Kuzu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Parlamenter sistem tarihi miladını doldurmuştur. Bir ülkede devletin en tepesindeki ismi, cumhurbaşkanını halk seçiyorsa, başkanlık sistemi için en büyük adım zaten atılmıştır. Bizim anayasamız dünyadaki örnekleri incelenerek ve esas alınarak hazırlanmış bir karma Türk modelidir. Başkanlıkta Hz. Mevlana modeli önemlidir. Kollarını açacaksın bütün halkı kucaklayacaksın ve ne olursan ol gel diyeceksin. Bunu yapan kazanır başkanlıkta."



