Bahçeli 'Başkanlık referandumu'na evet diyeceğini açıkladı

Bahçeli grup toplantısı sonrası soruları cevapladı.

Muhalefet liderlerinden Bahçeli yıllarca sürdürdüğü söylemlerini silip attı. Başkanlık referandumuna evet diyeceğini açıklayan Bahçeli şöyle dedi:

(Anayasa değişikliği) Önümüzdeki günlerce Meclis'e gelecek. Bu görüşmelerde grup kararı olmaz. Benim bir tek oyum var. Meclis'te de evet diyeceğim, referandumda da evet diyeceğim.







MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast ihbarı için şunları söyledi:





"Bizim bir bilgimiz yok. Bize bilge veren de olmamıştır. Basın yoluyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast düşüncesinin yoğunlaştığına yönelik düşünceler söz konusudur. Bu tür suikastlarla kimseyi yıkamayacaklardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı şeyi yapacağına inanmaktayım. Koruma sayımız sabit, yeni bir talepte bulunmuyoruz. Bizim arabamızda bir zırh yoktur. Ben şahsen, ihtiyacımız olmadığını kendilerine salık verdim."







