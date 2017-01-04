MHP'de flaş istifa... Resmen açıkladı!

MHP’de flaş gelişme!





MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişiklik teklifine hayır diyeceğini açıklayarak partideki görevinden istifa ettiği iddia ediliyordu. O iddialara ilişkin bugün bir gelişme yaşandı. Ülkücü kökenli olan partinin önemli isimleri arasında gösterilen Atila Kaya MHP’deki genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.













DAHA ÖNCE DE 4 VEKİL ‘HAYIR’ DEMİŞTİ





Geçtiğimiz yıl Ekim ayında da MHP Milletvekileri Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok Başkanlık sistemini getiren Anayasa değişikliğine ‘hayır’ oyu vereceklerini açıklamış bu açıklamanın da ardından Ümit Özdağ MHP’den ihraç edilmişti. MHP’nin şu anda Meclis’te 39 sandalyesi bulunuyor. TBMM’de 317 milletvekili bulunan AKP’nin, yeni anayasa paketini referanduma götürebilmesi için en az 14 oya daha ihtiyacı bulunuyor.





BAHÇELİ MECLİS’TE DE SANDIKTA DA EVET OYU VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI





MHP lideri Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Yeni Anayasa sürecine işaret etmiş ve “Evet oyu vereceğim, verdiğim oyu referandumda da aynen tekrarlayacağım” demişti.