Samanyolu Haber /Gündem / Referandum sonrası için AKP ile MHP'nin seçim projesi /05 Ocak 2017 18:51

Referandum sonrası için AKP ile MHP'nin seçim projesi

Başkanlık içeren Anayasa değişiklik teklifinde milletvekili sayısını 600'e yükselten maddenin konulması ile ilgili kulislerde önemli bir iddia gündeme geldi

Bahçeli'nin Başkanlık konusundaki sözleri nereden, nereye dedirtiyor

Başkanlık sisteminin iki partili olacağını söyleyen Burhan Kuzu, geçen hafta bu partilerin de AKP ve CHP olacağını açıklamıştı. AKP Milletvekili Mehmet Ocak'tan da aynı açıklama gelmişti. 

Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, "50 vekil MHP için mi" başlıklı köşesinde başkanlık içeren Anayasa değişiklik teklifinde milletvekili sayısını 600'e yükselten maddeye ilişkin önemli bir iddiada bulundu. 

"İş yükü azalıyor ama milletvekili sayısı artıyor.. 550’den 600’e çıkarılıyor.. Daha doğrusu, çıkarılmak isteniyor" diyen Tezkan, şöyle diyor:

"Gerekçesi!. Gerekçe yok.. Zaten 18 maddelik anayasa değişikliğinin doğru dürüst tek satırlık gerekçesi yok..

Gerekçe yok ama dedikodu çok..

Deniliyor ki; artışın nedeni evet oyu verecek 316 AKP milletvekiline, ‘Rahat olun, 2019’da yeriniz garanti’ mesajı için..

Deniliyor ki; 50 milletvekili artışı MHP için!..

Nasıl yani?

Anayasa değişikliği kabul edilirse, 2019’da rejimle birlikte siyasal hayat da değişecek.. Partiler yakınlaşacak, seçim öncesi ittifaklar kurulacak.. Ortak listeler çıkacak..

Büyük ihtimalle anayasa değişikliğine evet diyen MHP seçime AKP’yle tek liste halinde girecek..

Daha doğrusu, MHP’li adaylar AKP listesinde yer alacak..

Deniliyor ki; milletvekilli sayısının 550’den 600’e çıkarılmasının nedeni bu..

MHP kontenjanı.."
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