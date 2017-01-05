Samanyolu Haber /Dünya / İzmir saldırısı sonrası Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı /05 Ocak 2017 21:46

İzmir saldırısı sonrası Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

İzmir adliyesi önünde gerçekleştirilen bombalı araç saldırısının hemen ardından Almanya, vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Almanya en son yılbaşı akşamı İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü saldırısı sonrasında seyahat uyarısını güncellemişti.

İzmir saldırısı sonrası Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı


Dışişleri Bakanlığı sayfasında Alman vatandaşlarına hitap eden Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısında, “İzmir’de 05.01.2017 tarihinde Bayraklı’da bulunan adalet sarayına bombalı saldırı gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre çok sayıda yaralı ve ölenler var. Bayraklı ilçesi ve çevresindeki alanlardan ilk etapta kaçınılmalı, gelişmeler medyadan izlenmeli, seyahat ve güvenlik talimatları takip edilmelidir” denildi.


Uyarıda yılbaşı gecesi İstanbul Reina’da gerçekleştirilen terör saldırısı da hatırlatıldı. Ölü ve yaralılar olduğuna vurgu yapılan seyahat uyarısında, İstanbul’da bulunan Alman vatandaşlarına dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edildi.


Türkiye’de özellikle 2015 yazından bu tarafa terör saldırılarının arttığına değinilen açıklamada, terör saldırılarının özellikle metropollerde sürebileceği ifade edildi. Saldırıların yabancıları hedef alabileceğine de vurgu yapılan uyarıda, sıklıkla yabancıların gittiği yerlerden ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları önerildi.


Alman Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında alınan olağanüstü önemler ve güneydoğu illerine yönelik daha önce yapılan seyahat uyarıları da yerini korudu.
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