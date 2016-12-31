MHP tabanının yüzde 90'ı "hayır" diyor





MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, sosyal medya hesabından anayasa değişikliği teklifini eleştiren MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir’in hedef alınmasına tepki gösterdi.













Ok, “Koçdemir’e yapılan saldırı MHP içindeki milletvekillerinin hür iradeleriyle hareket etmelerinin baskı altına alınmasının son çarpıcı örneğidir” dedi.





SİZ NEREDEYDİNİZ?





Olağanüstü kongre sürecinde Genel Başkanın yanında yer almasına rağmen sadece anayasa değişikliği teklifine eleştiride bulunduğu için bir MHP milletvekiline kötü muamele yapıldığını dile getiren Ok, şunları söyledi: “Adama sormazlar mı; ‘İsmail Ok olağanüstü kongre’ dedi F...’cü dediniz. Nuri Okutan ‘olağanüstü kongre’ dedi F...’cü dediniz. Olağanüstü kongre dememesine rağmen başkanlık sistemine gösterdiği tepkiden dolayı Koçdemir’e de F...’cü dediniz. O zaman siz neredeydiniz hep F...’cüleri mi vekil yaptınız? O zaman siz de F...’cüsünüz.





BU İFTİRA TUTMAZ





Koçdemir’e F...’cü diyeceğinize yüreğiniz yetiyorsa yanlış düşünüyorsunuz deyin ve doğrusunu savunun. Tabanın karşısında cevap verin. Tabana toplantı yapıp soru sormak yasak deyip konuşmakla bu işler olmuyor.”





MHP'NİN YÜZDE 90'I AKP'NİN YÜZDE 20'Sİ HAYIR DİYOR





Koçdemir’e yapılan muameleyle aykırı düşünen milletvekili çıkmasının önünü kesmeye çalıştıklarını belirten Ok, Koçdemir gibi daha birçok milletvekilinin olduğunu bildiğini ifade etti. Ok, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkücüler birbirlerin gözlerinin içine bakarak hiç konuşmasalar bile ne düşündüğünü bilir. Ben yine de böyle tepki gösterebilecek yürekli milletvekilleri çıkacağına inanıyorum. MHP’de yüzde 90, AKP’de yüzde 20’nin üzerinde kendi tabanları ‘Hayır’ diyor. Göreceksiniz bu anayasa değişikliği MHP’nin tabandan kopuk milletvekillerinin elinde patlayacak. Birçok ilde ilçede yönetim kurulu üyelerinin hatta mevcut il başkanlarının bazılarının da hayır oyu vereceğini biliyorum. Ve bunu bir iddia üzerine konuşmuyorum.





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