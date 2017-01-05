Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de 'Başkanlık Anayasasına' kimler hayır oyu verecek /05 Ocak 2017 02:54

MHP'de 'Başkanlık Anayasasına' kimler hayır oyu verecek

Ankara Kulislerinde önce Başkanlık konusunda sert muhalefet yapan ardından AKP ile koalisyon ortağı gibi hareket eden MHP içinde çok sert tartışmalar yaşandığı söyleniyor.

Bahçeli'nin Başkanlık konusundaki sözleri nereden, nereye dedirtiyor

MHP içindeki tartışmalar gün yüzüne çıkmaya başladı. Parti tabanında büyük ağırlığı olan MHP Milletvekili Atila Kaya'nın  genel başkan yardımcılığı görevini bırakması bir işaret olarak kabul ediliyor. Başka milletvekilleri de  Kaya gibi anayasa değişikliği teklifine hayır oyu vereceği konuşuluyor. 
Hayır oyu verecek milletvekilleri olarak İlk akıllara gelen isimler kongre sürecinde genel merkezi desteklemeyen isimler. Yedi milletvekilinin red oyu vereceği kesin gibi. 
T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre; Nuri Okutan, Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Seyfettin Yılmaz, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Kadir Koçdemir ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya'nın anayasa teklifine 'ret' oyu kullanacakları öne sürüldü.
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