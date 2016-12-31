TRT, dizideki suikast sahnesini internetten tek tek sildiriyor

İktidar yandaşı ve biat medyası, Samanyolu TV’de iki yıl önce ekrana gelen dizi sahnesi ile Rus Büyükelçi’nin Andrey Karlov’un öldürülmesi arasında bağlantı kurmaya çalışıyor. Ancak, suikastten 25 gün önce TRT’de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dizisinde de suikast sahnesi andıran bir senaryo çekildiği ortaya çıktı. Tek Türkiye dizisinde ‘Tahşiye’ ismiyle örgütten bahsedildiği gerekçesiyle Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 14 Aralık 2014’de gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Bir dizi senaryosundan, bir gazeteci ‘terör örgütü’ suçlamasıyla tutuklanması tartışılmıştı. Ancak Karaca’nın tutukluluğuna itirazlar dikkat alınmıyor. Karaca iki yılı aşkındar Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.





TRT’nin dizisinde de tıpkı Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesi gibi suikastçi de mekan olarak bir akşam resepsiyonunu seçiyor. İyi giyimli olarak resepsiyona katılan kadın suikastçi, tıpkı Rus Büyükelçiyi öldüren El Nusracı Mevlüt Mert Altıntaş gibi kısa bir tereddüt yaşıyor.





Suikastçi sessizce ve tek başına Rus Elçi’nin tam arkasında dururken, silahını aniden çekip Rus Büyükelçi’ye doğrultuyor. Kamerada ilk etapta silahın tam olarak Rus Büyükelçi’yi hedeflediği görülüyor, ancak suikastçi bu sırada tereddüt gösteriyor ve etrafındakiler Rus Büyükelçi’yi korumaya alıyor. Bu sırada silahın karşısına Yavuz Bingöl geçiyor. Ardından suikastçiyi öldürüyor. Suikastçinin bir anlık tereddüdü Rus Büyükelçisini ölümden kurtarıyor.





TRT, VİDEOLARI SİLİYOR





TRT, dizideki suikast sahnesinin yer aldığı videoları internetten tek tek kaldırıyor. Daha düne kadar aklına telif gelmeyen TRT, videoların telif hakkını bahane edip videoları silmeye başladı.













MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNİ ANLATIYOR

Sevda Kuşun Kanadı’nda dizisi, Milli Türk Talebe Birliği’ni anlatıyor. Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın bağlı bulunduğu hoca Nurettin Yıldız da Milli Türk Talebe Birliği kökenli bir isim.