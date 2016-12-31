Samanyolu Haber /Gündem / TRT, dizideki suikast sahnesini internetten tek tek sildiriyor /31 Aralık 2016 01:53

TRT, dizideki suikast sahnesini internetten tek tek sildiriyor

TRT, dizideki suikast sahnesinin yer aldığı videoları internetten tek tek kaldırıyor

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

İktidar yandaşı ve biat medyası, Samanyolu TV’de iki yıl önce ekrana gelen dizi sahnesi ile Rus Büyükelçi’nin Andrey Karlov’un öldürülmesi arasında bağlantı kurmaya çalışıyor. Ancak, suikastten 25 gün önce TRT’de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dizisinde de suikast sahnesi andıran bir senaryo çekildiği ortaya çıktı. Tek Türkiye dizisinde ‘Tahşiye’ ismiyle örgütten bahsedildiği gerekçesiyle Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 14 Aralık 2014’de gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Bir dizi senaryosundan, bir gazeteci ‘terör örgütü’ suçlamasıyla tutuklanması tartışılmıştı. Ancak Karaca’nın tutukluluğuna itirazlar dikkat alınmıyor. Karaca iki yılı aşkındar Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

TRT’nin dizisinde de tıpkı Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesi gibi suikastçi de mekan olarak bir akşam resepsiyonunu seçiyor. İyi giyimli olarak resepsiyona katılan kadın suikastçi, tıpkı Rus Büyükelçiyi öldüren El Nusracı Mevlüt Mert Altıntaş gibi kısa bir tereddüt yaşıyor.

Suikastçi sessizce ve tek başına Rus Elçi’nin tam arkasında dururken, silahını aniden çekip Rus Büyükelçi’ye doğrultuyor. Kamerada ilk etapta silahın tam olarak Rus Büyükelçi’yi hedeflediği görülüyor, ancak suikastçi bu sırada tereddüt gösteriyor ve etrafındakiler Rus Büyükelçi’yi korumaya alıyor. Bu sırada silahın karşısına Yavuz Bingöl geçiyor. Ardından suikastçiyi öldürüyor. Suikastçinin bir anlık tereddüdü Rus Büyükelçisini ölümden kurtarıyor.

TRT, VİDEOLARI SİLİYOR

TRT, dizideki suikast sahnesinin yer aldığı videoları internetten tek tek kaldırıyor. Daha düne kadar aklına telif gelmeyen TRT, videoların telif hakkını bahane edip videoları silmeye başladı.



MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNİ ANLATIYOR
Sevda Kuşun Kanadı’nda dizisi, Milli Türk Talebe Birliği’ni anlatıyor. Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın bağlı bulunduğu hoca Nurettin Yıldız da Milli Türk Talebe Birliği kökenli bir isim.
<< Önceki Haber TRT, dizideki suikast sahnesini internetten tek tek sildiriyor Sonraki Haber >>

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:00:29