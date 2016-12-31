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Galatasaray'dan Mehmet Ekinci kararı
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Galatasaray'dan Mehmet Ekinci kararı
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31 Aralık 2016 01:42
Galatasaray'dan Mehmet Ekinci kararı
Mehmet Ekici'nin transfer görüşmelerini yapan babası Hacı Ekici, Galatasaray Kulübünden yıllık 2.3 milyon eurodan 4.5 senelik kontrat talep etti.
Galatasaray'da UEFA'nın 65 milyon euroluk bütçe kısıtı nedeni ve transferdeki önceliğinin stoper ve kanat oyuncusunu olduğunu ifade edip Mehmet Ekici'den vazgeçti.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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