Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan Mehmet Ekinci kararı /31 Aralık 2016 01:42

Galatasaray'dan Mehmet Ekinci kararı

Mehmet Ekici'nin transfer görüşmelerini yapan babası Hacı Ekici, Galatasaray Kulübünden yıllık 2.3 milyon eurodan 4.5 senelik kontrat talep etti.

Galatasaray'dan Mehmet Ekinci kararı



Galatasaray'da UEFA'nın 65 milyon euroluk bütçe kısıtı nedeni ve transferdeki önceliğinin stoper ve kanat oyuncusunu olduğunu ifade edip Mehmet Ekici'den vazgeçti.
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