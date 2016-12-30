Samanyolu Haber /Gündem / TRT'ye terörü övmekten ceza /30 Aralık 2016 11:52

TRT'ye terörü övmekten ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürüldüğü ana ilişkin görüntüleri Ana Haber Bülenti'nde yayınlayan TRT'ye 'terörü övme' iddiasıyla ceza verdi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov böyle vuruldu

Konuyla ilgili rapor hazırlayan uzmanlar, iki farklı videonun incelendiği raporda “Asıl olarak olayın gerçekleştiği anın, Büyükelçinin tam olarak kurşunlanma anının görüntüleri ekrana getirilmiştir. Büyükelçinin konuşma yaparken ardarda gelen kurşunlara maruz kaldığı anlar direkt olarak yansıtılmıştır. Sonrasında Büyükelçinin yere düşmüş haldeki görüntüsü ekrana getirilmiştir. Büyükelçinin yerdeki görüntüsü tüm görüntülerde bulunmaktadır” ifadesine yer verdi.

Suikasttan hemen sonra konuyla ilgili olarak yayınlanacak haberlere yayın yasağı getirilmişti. RTÜK, yasa gereği TRT'ye doğrudan yaptırım uygulayamıyor. Yayın ihlaline ilişkin kararın, yine TRT'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a gönderileceği öğrenildi.

Cumhuriyet'te Sinan Tartanoğlu'nun imzasıyla yayımlanan (30 Aralık 2016) haber şöyle:

"Korku oluşturacak yaklaşımlardan kaçınılması gerekir"

"Teröristlerin amacının toplumda korku yaratmak ve bu korkuyu bilinçlere yerleştirmek olduğu" kaydedilen raporda “Bu korkuyu en kolay ve en etkili şekilde görsel medya aracılığı ile oluşturmaktadır. Yayın kuruluşlarının terör olaylarını aktarırken, toplumun haber alma hakkı boyutunda davranması, terörün toplumda yaratmak istediği kaygıyı, korkuyu oluşturacak, güven duygusunu yok edecek yaklaşımlardan kaçınılması gerektiği düşünülmektedir” dendi.

"Yayınlar terörü övemez"

Görüntülerin yayın yasağı gelmeden önce yayınlandığı, daha sonrasında söz konusu habere yer verilmediği belirtilen raporun ardından RTÜK, AKP’li üyelerin de desteğiyle TRT’ye ceza verdi.

RTÜK, cezanın TRT’nin “Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz. Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet eder şekilde sunamaz” düzenlemesine aykırı yaptığı gerekçesiyle verildiğini açıkladı.
<< Önceki Haber TRT'ye terörü övmekten ceza Sonraki Haber >>

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkek panda Pan Pan 31 yaşında öldü

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Yeni Rus çift, evlilik buketini atarken, hayat kurtardı

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Erdoğan'dan 5 gün arayla 180 derece zıt iki farklı ABD açıklaması

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Paşa paşa Esad'ın elini öpmeye gidecekler

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Başkanlık sisteminde MHP diye bir partili olmayacak

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

Erdoğan ABD'yi yine teröre destek vermekle suçladı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

MHP'li Erkan Akçay'ın inanılmaz tutarsızlığı

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Yasin Aktay Erdoğan'ın

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Aytun Çıray: Referandum öncesi sansasyonel bir isim tutuklanacak

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!

Şevki Yılmaz: MİT HDP'lilerin kellesini almalı!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:03:19