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Ünlü dizi siteleri de kapatıldı
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Ünlü dizi siteleri de kapatıldı
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31 Aralık 2016 02:04
Ünlü dizi siteleri de kapatıldı
Yabancı dizi izleme siteleri DiziBox, Dizipub, DiziMag, DiziLAB kapatıldı. Sitelere erişim sağlanamıyor.
Türkiye'de en çok ziyaret edilen internet siteleri arasında yabancı dizi izleme siteleri yer alıyor. Bu sitelerden DiziBox, DiziPub, DiziMag ve DiziLab hakkında 'kapatma kararı alındı.
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