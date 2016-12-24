Flaş! Sabah Rus elçinin katilinin El Nusracı olduğunu itiraf etti

Flash! Sabah'tan suikast itirafı





Türkiye'de özgür medya bittiği, doğru bilgilere ulaşma imkanı bittiği için ancak satır arası okumalardan gerçeklere ulaşılabiliyor.















Rus Büyükelçisi'ni öldüren suikastçinin arkasındaki bağlantılarla ilgili sağlıklı bilgiler almak da bu nedenle zor. Bunun yerine suikasti Hizmet Hareketi'ne yamamak için içinde Savcılık-Polis-Medya'nın olduğu organize bir suç ve kumpas işleniyor.





Ancak suçu Hizmet'e yıkmaya çalışırken arada sızan bilgiler suikastin kim tarafından işlendiğini ortaya koyuyor. Bu haberlerden biri Sabah Gazetesi'nde çıktı.





SABAH'TAKİ HABER ŞÖYLE:





"FETÖ evlerinde görüldüğüne dair tespitin 2015'te Emniyet Yüksek Disiplin Kurulu'nun soruşturma dosyasına girmesinin ardından, suikastçı Altıntaş'ın evini ve telefonunu değiştirdiği belirlendi. Katil bu süreçten sonra el Nusra kamuflajına büründüğü, Bank Asya'ya para yatırmak, sosyal medyada FETÖ propagandası, ByLock gibi faaliyetlerden uzak durup FETÖ kimliğini sakladığı değerlendirildi. Suikastçının kaldığı otel odasında bulunan 3 farklı el Nusra Kitabı ile küçük bir kâğıda yazılmış el Nusra yemininin de kamuflaj için kullanıldığı sonucuna varıldı. İstihbarat birimleri, kitapları yeminin Arapça aksanı ile kaleme alınmış dua kâğıdını hedef saptırma girişimi olarak nitelendiriyor."





KRİTİK BİLGİ





Suikastçiye ilişkin deliller bugüne kadar büyük bir gizlilikle kamuoyundan saklandı. Ama zaten yazmayacak olan yandaş medyaya açıktı bu bilgiler. Suikastçinin odasında hangi delillerin bulunduğunu ancak Sabah'ın yanlışlıkla yazdığı bilgilerden elde edebiliyoruz. Sabah "taktik" demek isterken, suikastçinin odasında terör örgütü El Nusra'ya ait 3 farklı kitap ve Nusra yemini bulunduğunu ifşa etmiş oldu.





DİKKAT TÜM DÜNYA TEHLİKEDE





Sabah'ın suikasti Hizmet'e yıkmak için bulduğu gerekçe ise Türkiye'de artık herkesin Hizmet'le ilişkilendirilip tutuklanabileceğini gösteriyor. Aynen şöyle: "Bank Asya'ya para yatırmamak, sosyal medyada F..Ö propagandası yapmamak, Bylock kullanmamak"





Yani artık bunları yapmayan herkes F..Ö'cü olarak suçlanabilir Sabah'a göre. Bu dünyadaki milyarlarca insanı kapsayan bir durum. Mesela 1 milyarlık Çin'de hiçkimse Bank Asya'ya para yatırmamış ve Bylock kullanmamış olabilir. Hepsi F...Ö'cü görünmemek için kamuflaj yapıyordur ve hepsi teröristtir Sabah'a göre...





GERÇEKLER TEK TEK ORTAYA ÇIKIYOR





Suikastçının Bylock kullandığı, Hizmet dershanesine gittiği, dayısının Hizmet okulunun müdürü olduğu ilk başta iddia edilmiş ancak hiçbir kanıt ortaya konamayınca mecburen bunların gerçek olmadığı açıklanmıştı. Şimdi Sabah sayesinde bir gerçek daha ortaya çıktı. Suikastçinin hazırlık yaptığı oteldeki tüm deliller gösteriyor ki, suikastçi Erdoğan'ın "terör örgütü değil" dediği El Nusracı...





Aktif Haber