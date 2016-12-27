Samanyolu Haber /Gündem / El Nusra tetikçisinin hocası Bilal'in yurtlarında! /27 Aralık 2016 18:12

El Nusra tetikçisinin hocası Bilal'in yurtlarında!

Bilal Erdoğan'ın "Onursal Başkan" sıfatıyla yönettiği Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın hocası bildiği Nurettin Yıldız'ı sık sık yurtlarında ağırlayıp konferans düzenlemiş.

El Nusra tetikçisinin sohbetlerine gittiği Nurettin Yıldız "işte ordu işte komutan" sloganıyla karşılanmış

AKP'nin kendi "cemaat"ini kurmak ve üniversitelerde yapılanmak için kirli ilişkiler ile elde ettiği yurtların çatı kuruluşu TÜGVA; Nurettin Yıldız ve İhsan Şenocak gibi isimlerle sık sık konferans, sohbet ve ders programı düzenlemiş.

Nurettin Yıldız ve İhsan Şenocak, internet ortamında da sık sık karşılaşılan sohbetlerinde Suriye'deki operasyonlar nedeniyle Rusya'yı hedef göstermesiyle biliniyor.

"İŞTE ORDU İŞTE KOMUTAN"

Rus Büyükelçiyi öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın gözaltına alınan ev arkadaşı avukat S.Ö. ve polis S.B.’nin, Nurettin Yıldız’ın sohbetlerine katıldıkları belirlendi.

Bu üç ismin, Etlik ve Batıkent’te bir evde, Hacı Bayram Camisi’nde Nurettin Yıldız’ın sohbetlerine katılmaya devam ettikleri saptandı.

SUİKASTÇİ POLİSİN SOHBETLERİNE GİTTİĞİ NURETTİN YILDIZ KİMDİR?

Samsun’da kaydedilen görüntüler çok çarpıcı… Nurettin Yıldız, “işte ordu işte komutan” sloganları ile karşılanıyor! Görüntüler, İhsan Şenocak’ın kurucusu olduğu İFAM’da kaydedilmiş...

İŞTE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA İHSAN ŞENOCAK VE NURETTİN YILDIZ...

Yoruma gerek kalmadan, her türlü ilişki ortada... Mevlüt Mert Altıntaş ve en yakın arkadaşlarının dahil olduğu sohbet halkaları, Rus Büyükelçi'nin cinayetine giden yolda nasıl bir motivasyon olduğunu en açık şekliyle ortaya koyuyor. Binlerce genç, aynı tedrisattan geçtiği için ufak bir provokasyon ya da kıvılcım tekrar benzer olaylara kapı açabileceği gibi, bu tedrisatın bizzat Bilal Erdoğan yönetiminde götürülüyor olması da olayın AKP'nin arka bahçesinde döndüğünü gösteriyor...











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