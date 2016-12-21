Rus elçinin katili El Nusracı, Erdoğan'ın koruma ekibinden çıktı!

Rus Elçinin katili, Erdoğan'ın koruması çıktı





Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikast için hazırlık yaptığı otelle ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı.







SUİKASTÇİ ERDOĞAN'IN KORUMA EKİBİNDEN





Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, suikastçı El-Nusra üyesi Mevlüt Mert Altıntaş'ın, 15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da katıldığı 8 programda görev üstlendiğini yazdı. Altıntaş'ın Cumhurbaşkanlığı korumalarından hemen sonra iç güvenliği sağlayan ekipten olduğunu belirtti.