Samanyolu Haber /Gündem / Rus elçinin katili El Nusracı, Erdoğan'ın koruma ekibinden çıktı! /21 Aralık 2016 15:16

Rus elçinin katili El Nusracı, Erdoğan'ın koruma ekibinden çıktı!

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen El-Nusra üyesi Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Erdoğan'ın koruma ekibinde görev aldığı ortaya çıktı.

Erdoğan: El Nusra'ya niye terör örgütü diyorsunuz?

Rus Elçinin katili, Erdoğan'ın koruması çıktı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikast için hazırlık yaptığı otelle ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı.

SUİKASTÇİ ERDOĞAN'IN KORUMA EKİBİNDEN

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, suikastçı El-Nusra üyesi Mevlüt Mert Altıntaş'ın, 15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da katıldığı 8 programda görev üstlendiğini yazdı. Altıntaş'ın Cumhurbaşkanlığı korumalarından hemen sonra iç güvenliği sağlayan ekipten olduğunu belirtti.
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