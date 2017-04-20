'Referandum iptal edilmeli' diyen tek YSK üyesinin gerekçesi: Anayasa ihlali var

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumda kullanılan ‘mühürsüz oy pusulaları ve zarfların geçerli sayılması’na ilişkin kararla başlayan tartışmalara dün 7 saatlik bir toplantıyla nokta koydu. Referandumda usulsüzlük yapıldığına dair yapılan itirazların tamamı YSK (Yüksek Seçim Kurulu) tarafından reddedildilmişti. Kurul, mühürsüz oy ve zarfların geçerli sayılmasını ‘tam kanunsuzluk hali’ olarak niteleyen CHP, HDP ve Vatan Partisi’nin “Referandum iptal edilsin” talebini 1’e karşı 10 oyla reddetti. YSK kurulunu oluşturan 11 üyenin 10'u itirazları kabul etmezken, 1 üye ise seçimlerin yenilenmesi konusunda görüş bildirdi.





Seçimin yenilenmesini isteyen YSK üyesi Cengiz Topaktaş, kararının gerekçesini "Oyların mühürsüz olması referandumu yargı denetiminden çıkarır. 98. ve 101. maddelerde seçmen pusulası ve zarfların mühürlü olması şartı vardır. Anayasanın 79. maddesi, seçimlerin yargı denetiminde yapılacağını hüküm altına almıştır. Burada Anayasa'nın ihlali söz konusudur" şeklinde muhalefet şerhi koydu.





Kararda imzası olan 11 üye

YSK’DA 11 üye bulunuyor. Bu üyelerin 6’sı Yargıtay, 5’i Danıştay Genel Kurulu’nca, kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla seçiliyor. YSK’nın 11 üyesinin seçilme tarihleri ve seçildikleri kontenjanlar şöyle:

“Başkan Sadi Güven (Yargıtay 2013), Başkanvekili Erhan Çiftçi (Danıştay 2016), üyeler Zeki Yiğit (Danıştay 2013), Sadi Sarıyıldız (Yargıtay 2016), Nakiddin Buğday (Danıştay 2016), Muharrem Akkaya (Yargıtay 2016), Cengiz Topaktaş (Yargıtay 2016), İlhan Hanağası (Danıştay 2013), Nilgün Hacımahmutoğlu (Yargıtay 2016), Yunus Aykın (Danıştay 2016), Kürşat Hamurcu (Yargıtay 2016).”