Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Avrupa Komisyonu, çağrıyı videolu olarak ve resmi yoldan yaptı. AB Komisyonu: Türkiye usulsüzlük iddialarını soruştursun Avrupa Birliği Komisyonu Türk hükümetine, referandumda usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları şeffaf bir şekilde soruşturma çağrısı yaptı. Komisyon ayrıca idam cezasının kırmızı çizgi olduğunu yineledi. Avrupa Birliği Komisyonu, Türk hükümetine referanduma yönelik usulsüzlük iddialarını inceleme çağrısı yaptı. AB Komisyonu sözcülerinden Margaritis Schinas salı günü yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin uluslararası gözlemcilerin tespit ettiği usulsüzlük iddiaları hakkında 'şeffaf bir soruşturma' yürütmesini istedi. Sözcü, "Türk hükümetinin referandum sonrası adımlarını dikkatlice atması ve mümkün olduğunca büyük ölçüde bir ulusal mutabakat sağlanmasına çalışması gerektiğini" belirtti. Margaritis Schinas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından referandum sonrasında da dile getirilen idam cezasının, AB için 'en kırmızı çizgi' olduğunu bir kez daha tekrarladı. Türkiye'nin idam cezasının geri getirilmesine yönelik atacağı adımın, AB devletler ailesinden uzaklaşacağının net bir mesajı olacağını kaydetti.