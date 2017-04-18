Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi üyesi: 2 buçuk milyon oy... /18 Nisan 2017 10:26

Avrupa Konseyi üyesi: 2 buçuk milyon oy...

Avrupa Konseyi gözlem heyetinin Avusturyalı üyesi Alev Korun, Pazar günü gerçekleştirilen referandumda kural dışı uygulamaların sonucu değiştirmiş olabileceğini belirtti. ,

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Avrupa Konseyi üyesi: 2.5 milyon oy şaibeli

Avusturyalı parlamento üyesi, “Yaklaşık 2.5 milyon oyun manipüle edilmiş olabileceğine dair şüpheler var” dedi.
Reuters’ın aktardığı habere göre Korun, “Bu durum, yasanın yalnızca resmi oy zarflarına izin vermesi hakkında. Fakat Yüksek Seçim Kurulu yasalara aykırı bir şekilde damgasız zarfların da kabul edilmesi kararını verdi” dedi.

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve Avrupa Konseyi gözlemcileri tarafından dün 16 Nisan referandumuna dair yayınladığı ön raporun geniş halinde bu ifadenin de yer alması bekleniyor.

Dün yayınlanan ve hükümetin büyük tepkisini çeken ön raporda, “YSK'nın tam da oy verme günü yayınladığı karar, oyların geçerliliğine ilişkin kriteri değiştirdi. Bu durum hem mevcut yasayla çelişti hem de seçimlerin hukukiliği konusundaki önemli bir garantiyi ortadan kaldırdı” denilmişti.
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