Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'a Avrupa'dan ağır ceza /20 Nisan 2017 11:23

Beşiktaş'a Avrupa'dan ağır ceza

UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı.

Beşiktaş'a Avrupa'dan ağır ceza

UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı. Fransa'da oynanan karşılaşma öncesinde yaşanan olaylar 2 yıl içerisinde bir kez daha yaşanırsa takımlar Avrupa'dan 1 yıl men edilecek.

Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş’ın resmi sitesinden UEFA’nın vermiş olduğu cezayla ilgili, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA’nın Lyon’da oynanan maç ile ilgili almış olduğu karar kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir.

UEFA’ya gerekli itirazlarımızı yaparak süreci takip edeceğiz. Bu noktada taraftarlarımıza ve camiamıza önemli görevler düşmektedir. Sükunetimizi korumalı, Beşiktaşımızı zor durumda bırakacak centilmenlik dışı tüm hal ve hareketlerden uzak durmaya özen göstermeliyiz. Haksız alınan bu karara karşı hukuk zemininde kulübümüzün yapacağı mücadele kadar, taraftarlarımızın stadımızda sergileyeceği duruş da önemlidir. Maçlarımızda taşkınlığa, provokasyona izin vermeden, rakibe karşı saygımızı sergileyerek Beşiktaş’ı uluslararası arenada zor durumda bırakabilecek her türlü olumsuz davranıştan sakınmalıyız. Lyon ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasını bir şölene çevirerek, futbolun tüm güzelliklerini yansıtarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek her Beşiktaşlı’nın görevidir."
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