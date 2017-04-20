Çamaşırları sesle kurutan makine yaptılar





Makine, çamaşırları kurutmak için ısı yerine yüksek frekanslı ses dalgaları kullanıyor.

Kurutma sürecini hızlandırmanın ötesinde, kurutma makinesinin bu sayede sıradan kurutuculara kıyasla yüzde 70 daha az enerji tüketmesi bekleniyor.

Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Labaratuarı'nda General Electric ile birlikte geliştirilen makinenin iç yüzünde elektrik sinyallerini titreşime çeviren küçük parçalar bulunuyor.

Makine, ses dalgalarının oluşturduğu titreşimle su parçacıklarını çamaşırlardan "soğuk bir sis" halinde ayırıyor.

Projeyi destekleyen ABD Enerji Bakanlığı'nın desteklediği projeyle sıradan makinelerde 50 dakika olan ortalama kurutma süresi 20 dakikaya iniyor.

Yeni makinenin bir diğer avantajı da çok daha az tiftiğe ve renk kaybına yol açması.

Sıradan makinelerde yıkanan çamaşırlara temas eden tiftikler, kumaş parçacıklarının tiftiğe dönüşmesinin esas nedeni olarak görülüyor.