Samanyolu Haber /Gündem / YSK referandumun iptal istemini reddetti /19 Nisan 2017 18:04

YSK referandumun iptal istemini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliği referandumunun iptali yönündeki başvuruları reddetti.

SHABER3.COM

CHP, HDP ve Vatan Partisi, referandumun iptaline ilişkin taleplerini YSK'ya dün iletmişti. itiraz başvurusu, saatler süren toplantıda ele alındı.

Referandumun iptaline yönelik başvuru, 1'e karşı 10 oyla reddedildi.
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