Samanyolu Haber /Gündem / 'YSK iptal etmezse referandum ebediyen şaibeli kalır' /19 Nisan 2017 12:54

'YSK iptal etmezse referandum ebediyen şaibeli kalır'

CHP'nin ardından YSK'ye seçim iptali için bir başvuru daha yapıldı

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Pazar günkü anayasa değişikliği referandumunun iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

HDP ayrıca, 'mühürsüz oy pusulalarının' geçerli kabul edilmesi kararı nedeniyle YSK hakkında 'görevi kötüye kullanma' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Ankara'da YSK'ya yapılan iptal başvurusunun ardından gazetecilere bir açıklama yaptı.

Sancar, "Mühürsüz oy meselesi basit bir seçim ihlali olarak değerlendirilemez. Seçimin tamamını geçersiz kılacak kadar ağır ve telafisi imkansız bir ihlaldir. Seçim sakattır ve düzeltilme imkanı yoktur" dedi.

YSK, Pazar günkü referandumda Doğu illerinde oy sayımı sürerken, Batı'da ise sandıkların kapanmasına 10 dakika kala ilçe sandık kurulunun mührünü taşımayan pusula ve zarflarda kullanılan oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Kurul, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) temsilcisinin talebi üzerine oybirliğiyle alınan bu kararın, sandık kurulu üyelerinin hatası nedeniyle halkın yönetime katılma hakkının zarar görmemesi için yapıldığını savunuyor.

Cumhuriyetçi Hareket Partisi (CHP) ve HDP ise bu kararın yürürlükteki yasa ve genelgeleri ihlal ettiğini ve seçim sonucunu etkilediğini öne sürerek, referandumun iptalini talep ediyor.

CHP de Salı günü seçimin iptali için YSK'ya başvurmuştu.



Sancar: Sakatlanmış referandumun üzerine sistem inşa edilemez

HDP'li Sancar, açıklamasında mühürsüz oyların sayısını tespit etmenin artık mümkün olmadığını belirtti.

Sancar, YSK'nın oylama ve sayım devam ederken mühürsüz pusulaları geçerli oy kabul etmesi yönündeki kararının kaç oyun bu şekilde olduğunu tespit etmeyi de imkansız kıldığını belirtti.

Sancar, "YSK'nın geçerli duyurusuyla birlikte artık mühürsüz oyların sayısını tespit etmek mümkün değildir. Bunların ne kadar dışarıdan getirilmiş, ne kadarı sahtedir bunların tespitinin imkanları ortadan kalkmıştır. Biz YSK'ya daha önce hangi illerde ne kadar mühürsüz oy kullanıldı diye sorduk, tespit edemeyiz dedi. Tespit edemiyorsanız bu seçim geçersizdir" diye konuştu.

Sancar, referandumun iptal edilmemesi halinde 'ebediyen şaibeli' kalacağını da öne sürdü.

YSK hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını aktaran HDP'li vekil, "Bu sıradan bir değişiklik değildir. Bu kadar meşruiyet eksikliği veya yokluğyla bu kadar açık şaibe ve ihlal iddialarıyla sakatlanmış olan bir referandumun sonuçları üzerine bir sistem değişikliği inşa edilemez. Edilse de bu sistem ebediyen şüpheli, şaibeli ve tartışmalı kalacaktır" dedi.
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